هیأت علمی دانشگاه بجنورد تعرض به مراکز علمی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه بجنود، اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد (دانشگاه معین استان خراسان شمالی) با صدور بیانیه‌ای، نام و یاد همه شهیدان سلحشور ایران زمین به‌ویژه قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) را گرامی داشتند.

در این بیانیه آمده است: ما ضمن محکوم کردن تجاوز وحشیانه آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران و تعرض به مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور، با درک مسئولیت سنگین تاریخی خود و با پیروی از فرمایش معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) که فرمود «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد»، ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، آمادگی کامل خود را برای نقش‌آفرینی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، پیشرفت علمی کشور، تقویت استقلال ملی و گسترش فرهنگ اسلامی–ایرانی اعلام می‌داریم.

اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد در این بیانیه تأکید کرده‌اند: ما در این لحظه تاریخی، با یاد و نام شهیدان جنگ رمضان و با الهام از مکتب ایثار و مقاومت آنان، بار دیگر پیمان وفاداری و بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) تجدید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که همچنان در سنگر علم، ایمان و مجاهدت خواهیم ماند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: امروز اگرچه دل‌ها از فراق شهیدان می‌سوزد، اما افق آینده روشن است. وعده الهی حق است و پیروزی از آنِ ملتی است که در راه حق استقامت می‌ورزد. خون شهیدان، ضامن پویایی انقلاب و حافظ عزت و استقلال ایران اسلامی خواهد بود.