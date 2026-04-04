۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

انتقال قرضی خارجی‌ها همچنان روی میز مدیریت استقلال

در صورتی که ازسرگیری مسابقات لیگ برتر قطعی نشود احتمال جدایی قرضی بازیکنان خارجی استقلال وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت های لیگ برتر صدرنشین است و در حالی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرده اند که مسابقات از تاریخ اول اردیبهشت ماه ازسرگرفته خواهد شد اما تاکنون استان میزبان تیم های لیگ برتری معرفی نشده است تا همچنان ابهام در رابطه با برگزاری ادامه مسابقات وجود داشته باشد.

برخی از بازیکنان خارجی استقلال مانند رستم آشورماتوف، جلال الدین ماشاریپوف و داکنز نازون باید خود را برای همراهی تیم های ملی کشورشان در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کنند و عدم بازی کردن باعث اُفت آمادگی بدنی آنها خواهد شد.

در صورتی که همچنان خارجی های استقلال نتوانند به ایران باز گردند این احتمال وجود دارد که برای حفظ آمادگی بدنی خود راهی یک تیم دیگر شوند. تاکنون هیچ درخواست جدایی رسمی از سمت خارجی های استقلال به دست مدیران این باشگاه نرسیده است اما گزینه جدایی قرضی آنها همچنان روی میز مدیران قرار دارد.

بهنام روان پاک

