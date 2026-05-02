ستاره هلندی که برای استقلال «فانوس» هم نبود/ پروژه پرهزینه و بدون سود!

به گزارش خبرنگار مهر، همکاری کلارنس سیدورف ستاره پیشین فوتبال هلند، با باشگاه استقلال تهران در قامت مشاور مدیرعامل، یکی از پروژه‌های پر سر و صدای مدیریتی آبی‌پوشان در سال ۱۴۰۴ بود؛ پروژه‌ای که با هدف ارتقای ساختار فنی، توسعه تیم‌های پایه و بهبود تصمیم‌گیری‌های ورزشی آغاز شد اما در نهایت با عملکردی کم‌اثر و پرحاشیه به پایان رسید.

آغاز رسمی این همکاری به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که سیدورف به عنوان مشاور مدیرعامل وقت باشگاه (علی نظری جویباری) معرفی شد. نخستین ارتباط عملیاتی او با مجموعه استقلال نیز پیش از حضور در تهران و در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ و به صورت آنلاین با کادر فنی و بازیکنان پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان، شکل گرفت.

سیدورف در ادامه نخستین سفر خود به ایران را در ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ انجام داد و در مراسم معارفه رسمی خود در تهران حاضر شد. یک روز بعد، یعنی ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، به همراه اعضای هیئت‌مدیره از امکانات، زیرساخت‌ها و مجموعه‌های ورزشی باشگاه استقلال بازدید کرد. سپس در ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ جلسه‌ای با مجتبی جباری سرمربی وقت استقلال و کادر فنی تیم‌های پایه برگزار کرد نشستی که قرار بود آغاز هماهنگی ساختار فنی باشگاه باشد.

در ادامه حضور سیدورف در ایران به شکل مقطعی ادامه یافت. او در ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ بار دیگر به تهران سفر کرد و در تمرینات تیم حضور یافت. سپس در ۲۶ مرداد همان سال در جلسه‌ای با ریکاردو ساپینتو و اعضای هیئت‌مدیره شرکت کرد؛ جلسه‌ای که در آن بر حمایت از سرمربی وقت و ادامه مسیر فنی تأکید شد.

با این حال، نقطه عطف دوران حضور سیدورف در استقلال، شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ بود. پس از این دیدار، جلسه‌ای اضطراری با مدیران باشگاه برگزار شد که در آن سیدورف ضمن بررسی وضعیت فنی تیم، همچنان از ساپینتو حمایت کرد؛ حمایتی که در ادامه چندان دوام نیاورد، چرا که این مربی در نیم‌فصل دوم از سمت خود برکنار شد.

سیدورف در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ نیز دیدار استقلال مقابل پیکان را از نزدیک در ورزشگاه شهدای شهر قدس تماشا کرد و در ۲ مهر ۱۴۰۴ نیز در تمرینات تیم حضور یافت؛ آخرین حضورهای پررنگ او در تهران پیش از کاهش تدریجی ارتباط عملیاتی با باشگاه.

بر اساس مفاد قرارداد، سیدورف موظف بود در طول مدت همکاری، ماهانه چند روز در تهران حاضر شود و بر روند فعالیت‌های مدیریتی، فنی و همچنین آکادمی باشگاه نظارت داشته باشد. با این حال، پس از مهرماه ۱۴۰۴ حضور او در ایران متوقف شد و دیگر سفر رسمی یا مأموریت مشخصی از سوی او ثبت نشد. این موضوع هم‌زمان با شرایط خاص کشور و فضای پرتنش منطقه‌ای در آن مقطع عنوان شده است.

در حوزه فنی و نقل‌وانتقالات نیز، برخی خریدهای خارجی در دوره حضور او از جمله موسی جنپو و داکنز نازون با نظر مستقیم یا تأیید او انجام شد؛ بازیکنانی که در ادامه نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و حتی در مقاطعی با مشکلات مالی و تهدید به فسخ یک‌طرفه قرارداد مواجه شدند.

از سوی دیگر، سیدورف یکی از حامیان جدی انتخاب ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی استقلال بود؛ انتخابی که در نهایت به دلیل نتایج ضعیف و نوسان عملکرد تیم، به برکناری این مربی در نیم‌فصل دوم انجامید.

در مجموع، بررسی عملکرد این پروژه نشان می‌دهد با وجود هزینه‌های قابل توجه ارزی (چند صد هزار دلار) و اهدافی همچون مدرن‌سازی ساختار مدیریتی و ارتقای تصمیم‌سازی ورزشی، حضور کلارنس سیدورف در استقلال نتوانست به خروجی ملموس در نتایج فنی یا ثبات ساختاری منجر شود و در نهایت بدون تحقق اهداف اصلی، به‌تدریج از مدار اجرایی باشگاه خارج شد.