۲ نفر در حمله دشمن به مهران مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صفرپور اظهار داشت: حوالی ساعت ۹:۰۸ دقیقه صبح امروز طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس، مبنی حمله دشمن به شهرستان مهران، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس سبک از نزدیکترین پایگاه به محل حادثه اعزام شد.

صفرپور افزود: این حادثه منجر به مصدوم شدن دو آقای ۴۰ و ۵۹ ساله شد که پس از پایدارسازی شرایط اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام حسین مهران منتقل شدند.

وی بیان کرد: خوشبختانه حال عمومی این دو مصدوم پایدار بوده و دچار آسیب‌های سطحی ناشی از پرتابه‌ها و موج انفجار شده‌اند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان افزود: یک حادثه مشابه دیگر نیز در روستای انارگ رخ داد که خوشبختانه آسیب جانی در پی نداشته است.