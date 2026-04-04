۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

تجمع اعتراضی دانشگاهیان و کادر سلامت در محکومیت حمله دشمن به دانشگاهها

درپی تجاوزات متعدد دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونیستی به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی کشور تجمع بزرگ اعتراض دانشگاهیان و کادر سلامت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این تجمع در محکومیت اقدامات بزدلانه و خصمانه دشمنان خبیث ملت ایران و سکوت جوامع بین‌المللی در برابر رفتارهای ضدانسانی و ضدعلم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور استادان، کارکنان، دانشجویان و کادر بهداشت و سلامت از دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های مرتبط حوزه سلامت شهر تهران برگزار می‌شود.

این تجمع ساعت ۱۱ دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
در بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی تهران از همکاران درخواست کرده که با روپوش سفید در این تجمع حاضر شوند.

