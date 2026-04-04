آخرین‌ قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام تعطیلات‌ نوروزی، اغلب واحدهای صنفی طلا و جواهر در سطح کشور فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

البته با توجه به شرایط موجود و حساسیت های امنیتی نسبت به محصولات طلا و جواهر، برخی از واحدها هنوز نسبت به بازگشایی اقدام نکرده‌اند.

با این وجود، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار تهران طی امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است.

سکه طرح جدید: ۱۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

سکه طرح قدیم: ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

نیم سکه : ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ربع سکه: ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

سکه یک گرمی: ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

انس طلا: ۴۶۷۷ دلار

مظنه تهران: ۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

طلا ۱۸ عیار: ۱۷٫۹۶۰٫۳۰۰ تومان

طلای ۲۴ عیار: ۲۳٫۹۴۴٫۰۰۰ تومان