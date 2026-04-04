آخرین‌ قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام تعطیلات نوروزی، اغلب واحدهای صنفی طلا و جواهر در سطح کشور فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
البته با توجه به شرایط موجود و حساسیت های امنیتی نسبت به محصولات طلا و جواهر، برخی از واحدها هنوز نسبت به بازگشایی اقدام نکردهاند.
با این وجود، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار تهران طی امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است.
سکه طرح جدید: ۱۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه طرح قدیم: ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه : ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه: ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی: ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
انس طلا: ۴۶۷۷ دلار
مظنه تهران: ۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
طلا ۱۸ عیار: ۱۷٫۹۶۰٫۳۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار: ۲۳٫۹۴۴٫۰۰۰ تومان
