۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

آخرین‌ قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ و پس از دو هفته تعطیلی نوروز، قیمت سکه طرح جدید ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار و طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۶۰ هزار تومان قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام تعطیلات‌ نوروزی، اغلب واحدهای صنفی طلا و جواهر در سطح کشور فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

البته با توجه به شرایط موجود و حساسیت های امنیتی نسبت به محصولات طلا و جواهر، برخی از واحدها هنوز نسبت به بازگشایی اقدام نکرده‌اند.

با این وجود، آخرین قیمت طلا و سکه در بازار تهران طی امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است.

سکه طرح جدید: ۱۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه طرح قدیم: ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه : ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه: ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی: ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

انس طلا: ۴۶۷۷ دلار
مظنه تهران: ۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
طلا ۱۸ عیار: ۱۷٫۹۶۰٫۳۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار: ۲۳٫۹۴۴٫۰۰۰ تومان

سمیه رسولی

