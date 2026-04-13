آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۴ فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط جنگی و اهمیت موضوع امنیت در حوزه طلا و جواهر، در ایام جنگ بازار طلا به صورت نیمه‌تعطیل فعال بود اما پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای، صنوف طلا از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه به صورت سراسری اقدام به بازگشایی واحدهای خود کردند، البته به دلیل کاهش تقاضا بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.

بر همین اساس بررسی آخرین قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نشان می دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۵۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۱۸ میلیون و ۷۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۹۸ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در بازار سکه نیز، سکه طرح جدید با افزایش دو میلیون تومانی به ۱۸۵ میلیون تومان، تمام سکه طرح قدیم با افزایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ۹۷ میلیون تومان، ربع سکه با یک میلیون تومان افزایش به ۵۶ میلیون تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با یک میلیون تومان افزایش به ۲۸ میلیون تومان رسیده است.

حباب سکه نیز با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه از روز شنبه و پس از آنکه اخبار مربوط به مذاکرات و اخبار آتش بس مطرح شده بود، بازار با کاهش نسبی بالایی روبرو شد و سکه با کاهشی بین ۷ الی ۸ میلیون تومان و طلا نیز با کاهش بیش از ۷۰۰ هزار تومانی روبرو شد، میگوید: دیروز نیز با وجود اینکه اونس جهانی بسته بود اما در بازار داخلی قیمت‌ها مجددا به روز پنجشنبه بازگشت.

به گفته او، امروز نیز با بازگشایی اونس در بازار جهانی شاهد کاهش ۲۴ دلاری اونس طلا هستیم که به ۴۷۲۶ دلار رسیده؛ اما در بازارهای داخلی به علت افزایشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد افزایش قیمت طلا در بازار داخلی هستیم.