تهدید «بازگرداندن ایران به عصر حجر» یک بلوف سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلیمان حسینی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران، اظهار کرد: نخستین نکته در بررسی این سخنان، شخصیت خود ترامپ است؛ فردی که بارها نشان داده سخنانش قابل اتکا نیست و حتی در روند گفت‌وگوها نیز برخلاف اصول مذاکره رفتار کرده و در میانه گفت‌وگوها آن را ترک کرده است.

وی بیان کرد: وقتی فردی در عرصه دیپلماسی چنین رفتارهایی دارد، طبیعی است که بسیاری از سخنان او بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته تا مبتنی بر واقعیت باشد.

امام جمعه اهل سنت بستک ادامه داد: نکته دوم این است که ترامپ همواره از حقوق بشر و حمایت از مردم سخن می‌گوید، اما در فهرست شروطی که برای آتش‌بس و پایان جنگ مطرح کرده بود، هیچ اشاره‌ای به مردم و مشکلات آنان نشده بود؛ در حالی که اگر دغدغه واقعی مردم وجود داشت، باید در چنین شروطی بازتاب پیدا می‌کرد.

وی گفت: همین مسئله نشان می‌دهد که این ادعاها بیشتر در سطح شعار مطرح می‌شود و با آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله دارد.

حسینی با اشاره به برخی پرونده‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون چهره‌های سیاسی غرب، تصریح کرد: کسانی که خود با اتهامات و حاشیه‌های اخلاقی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند مدعی دفاع از ارزش‌های انسانی برای ملت‌های دیگر باشند.

وی تاکید کرد: ملتی با تمدن کهن و سابقه تاریخی چند هزار ساله، شایسته احترام است و نگاه ابزاری به چنین ملت‌هایی نه با منطق و نه با اصول انسانی سازگار بوده است.

امام جمعه اهل سنت بستک گفت: در طول تاریخ ممکن است جنگ‌ها و درگیری‌هایی رخ دهد و حتی خسارت‌هایی وارد شود، اما چیزی که هرگز از بین نمی‌رود فرهنگ و هویت یک ملت است.

حسینی افزود: ملت ایران در طول بیش از ۲ هزار سال تاریخ خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سرگذاشته و همین پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که تهدید به نابودی یا بازگرداندن کشور به گذشته، ادعایی غیرواقعی است و واقعیت‌های میدانی با این ادعاها همخوانی ندارد

وی در ادامه با اشاره به واقعیت‌های نظامی منطقه اظهار کرد: اگر چنین توانایی‌هایی که برخی ادعا می‌کنند وجود داشت، باید در میدان عمل نشانه‌هایی از آن دیده می‌شد.

امام جمعه اهل سنت بستک بیان کرد: برای مثال حتی درباره مناطقی کوچک مانند جزیره خارک نیز برخی تحلیلگران غربی اذعان داشته‌اند که برای تسلط بر آن به عملیات نظامی زمان‌بر نیاز است؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان درباره کشوری به وسعت ایران با ده‌ها استان سخن از بازگرداندن آن به «عصر حجر» گفت.

حسینی خاطرنشان کرد: چنین سخنانی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد، نوعی جنگ روانی و بلوف سیاسی است.

وی تاکید کرد: نه این رویکرد به نفع آمریکا است و نه به سود ملت‌های منطقه؛ چرا که ثبات و امنیت منطقه تنها از مسیر احترام متقابل و پرهیز از تهدید به دست می‌آید.