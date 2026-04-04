۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

بنیاد ملی علم اعلام کرد؛

پرداخت‌ منظم ۱۱ میلیارد تومان در حمایت از پژوهشگران از ابتدای ۱۴۰۵

پرداخت‌ منظم ۱۱ میلیارد تومان در حمایت از پژوهشگران از ابتدای ۱۴۰۵

بنیاد ملی علم ایران بر تداوم فعالیت های این بنیاد تاکید کرد و از پرداخت‌ منظم ۱۱ میلیارد تومان در حمایت از پژوهشگران از ابتدای ۱۴۰۵خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم ایران، تمامی روندهای اجرایی و حمایتی بنیاد ملی علم ایران مطابق روال گذشته در حال انجام است و پرداخت‌های مالی نیز بدون وقفه و با نظم کامل ادامه دارد. از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد تومان حمایت مالی به محققان و پژوهشگران کشور پرداخت شده است.

فعالیت بنیاد ملی علم ایران در مسیر دانش و پژوهش با انگیزه و عزم بیشتری ادامه دارد و حمایت از جامعه علمی کشور همچنان با قدرت دنبال خواهد شد.

بررسی درخواست‌ها و پیگیری‌های پژوهشگران در [سامانه مدیریت پژوهش کایپر](https://rtms.insf.org/Index.php?type=researchers) نیز به‌صورت مستمر در حال انجام بوده و کارشناسان بنیاد ملی علم ایران پاسخ‌گویی منظم به تیکت‌ها و پرسش‌ها را در اولویت قرار داده‌اند.

مهتاب چابوک

