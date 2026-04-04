پرداخت‌ منظم ۱۱ میلیارد تومان در حمایت از پژوهشگران از ابتدای ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم ایران، تمامی روندهای اجرایی و حمایتی بنیاد ملی علم ایران مطابق روال گذشته در حال انجام است و پرداخت‌های مالی نیز بدون وقفه و با نظم کامل ادامه دارد. از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد تومان حمایت مالی به محققان و پژوهشگران کشور پرداخت شده است.

فعالیت بنیاد ملی علم ایران در مسیر دانش و پژوهش با انگیزه و عزم بیشتری ادامه دارد و حمایت از جامعه علمی کشور همچنان با قدرت دنبال خواهد شد.

بررسی درخواست‌ها و پیگیری‌های پژوهشگران در [سامانه مدیریت پژوهش کایپر](https://rtms.insf.org/Index.php?type=researchers) نیز به‌صورت مستمر در حال انجام بوده و کارشناسان بنیاد ملی علم ایران پاسخ‌گویی منظم به تیکت‌ها و پرسش‌ها را در اولویت قرار داده‌اند.