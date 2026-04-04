توزیع ۵۹۸ تن روغن تنظیم بازاری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از شروع توزیع ۵۹۸ تن روغن پخت و پز تنظیم بازاری در استان خبر داد و افزود:این روغن به‌عنوان سهمیه خانوار در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفی استان اختصاص یافته است.

جعفری در ادامه افزود: اقدامات استاندار مازندران و حمایت‌های دکتر راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در تأمین کالاهای اساسی استان مؤثر بوده و باعث صدور مجوز لازم برای توزیع این محموله شده است.

وی اشاره کرد که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مجوز توزیع روغن را صادر کرده و این فرآیند با هدف ایجاد تعادل در بازار و تأمین نیاز خانوارها انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تصریح کرد: روغن تنظیم بازاری پس از معرفی عاملین فروش توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد و با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

جعفری همچنین بر نظارت مستمر بر روند توزیع تأکید کرد و افزود: این اقدام به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اختلال در تأمین روغن انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نیاز بازار استان به روغن خوراکی تأمین خواهد شد