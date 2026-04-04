۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

توزیع ۵۹۸ تن روغن تنظیم بازاری در مازندران

توزیع ۵۹۸ تن روغن تنظیم بازاری در مازندران

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از توزیع ۵۹۸ تن روغن تنظیم بازاری برای تأمین نیاز خانوارها در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از شروع توزیع ۵۹۸ تن روغن پخت و پز تنظیم بازاری در استان خبر داد و افزود:این روغن به‌عنوان سهمیه خانوار در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفی استان اختصاص یافته است.

جعفری در ادامه افزود: اقدامات استاندار مازندران و حمایت‌های دکتر راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در تأمین کالاهای اساسی استان مؤثر بوده و باعث صدور مجوز لازم برای توزیع این محموله شده است.

وی اشاره کرد که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مجوز توزیع روغن را صادر کرده و این فرآیند با هدف ایجاد تعادل در بازار و تأمین نیاز خانوارها انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تصریح کرد: روغن تنظیم بازاری پس از معرفی عاملین فروش توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد و با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

جعفری همچنین بر نظارت مستمر بر روند توزیع تأکید کرد و افزود: این اقدام به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اختلال در تأمین روغن انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نیاز بازار استان به روغن خوراکی تأمین خواهد شد

کد مطلب 6791523

