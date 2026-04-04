به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، «رحمان صیدی» از فرزندان غیور و برومند شهرستان سنقروکلیایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهدای مدافع وطن پیوست.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر این شهید والامقام، رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح فردا یکشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی برگزار خواهد شد. این مراسم حماسی از مقابل حرم مطهر امامزاده احمد (علیه‌السلام) آغاز شده و پیکر مطهر ایشان تا مزار شهدای شهرستان سنقروکلیایی بدرقه و خاکسپاری می‌شود.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید مدافع وطن و ادای احترام به فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهدای راه امنیت و اقتدار برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود مردم ولایتمدار منطقه بار دیگر با حضور پرشور خود، قدرشناسی‌شان را به نمایش بگذارند.

در اطلاعیه برگزاری این مراسم، از عموم همشهریان گرانقدر درخواست شده است تا برای برگزاری هرچه زیباتر و باشکوه‌تر این آیین معنوی، در صورت امکان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری، و همچنین پوسترهایی از شهدای اقتدار، وطن و شهدای بومی شهرستان سنقروکلیایی در این مراسم حضور یابند تا ادای احترامی شایسته به مقام شامخ این شهید عزیز صورت گیرد.