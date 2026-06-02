پیکر مطهر شهید میلاد محمدی در سنقر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، آیین تشییع و بدرقه پیکر پاک و مطهر شهید والامقام، «میلاد محمدی» با حضور حماسی و گسترده اقشار مختلف مردم شریف، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان انقلابی و مسئولان محلی در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد.

این مراسم معنوی و باشکوه از جوار آستان مقدس و حرم مطهر امامزاده احمد (ع) آغاز گردید و حاضران با دلی اندوهگین اما استوار، پیکر گلگون‌کفن این مدافع مقتدر وطن را بر روی دستان خود به سمت گلزار مطهر شهدای شهرستان سنقروکلیایی مشایعت کردند تا در خانه ابدی خود آرام گیرد.

گردهمایی عظیم اهالی شهیدپرور سنقروکلیایی در این آیین، بار دیگر به صحنه‌ای ماندگار برای ابراز همدردی عمیق جامعه با خانواده‌های معزز ایثارگران، تجدید میثاق با آرمان‌های والای نظام اسلامی و تأکید بر ضرورت خون‌خواهی از شهدای مظلوم حملات ددمنشانه «جنگ رمضان» تبدیل شد.

تشییع‌کنندگان در طول مسیر با سر دادن شعارهای کوبنده و طنین‌انداز «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، خشم، انزجار و بیزاری توصیف‌ناپذیر خود را نسبت به عاملان جنایتکار این حملات تروریستی ابراز داشتند و بر تداوم راه ایستادگی و پایمردی در برابر جبهه استکبار تاکید کردند.

وداع باشکوه مردم دیار سنقروکلیایی با شهید میلاد محمدی، جلوه‌ای عینی و پویا از پایبندی تام و تمام مرزداران غیور استان کرمانشاه به اصول انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که غبار زمان نخواهد توانست یاد و نام مجاهدان راه حق را از حافظه تاریخی این سرزمین پاک کند.