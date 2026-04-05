۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

پیکر مطهر شهید «حامد حضرتی» در همدان تشییع شد

همدان- پیکر مطهر شهید «حامد حضرتی» با حضور مردم ولایتمدار همدان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «حامد حضرتی» صبح امروز با حضور مردم ولایتمدار همدان در میدان امام خمینی(ره) تشییع شد.

مردم همدان ساعتی پیش از آغاز مراسم تشییع شهید، در میدان امام خمینی(ره) تجمع کرده و در حالی که پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز در آورده بودند، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند.

با شروع مراسم تشییع شهید«حامد حضرتی»، در حالی که پیکر شهید بر روی دستان مردم به سمت محل اقامه نماز هدایت می‌شد، نوای «الله اکبر» مردم طنین انداز و پیکر شهید پس از اقامه نماز برای تدفین به گلزار شهدای همدان منتقل شد.

شهید «حامد حضرتی» از شهدای سرافراز جنگ رمضان استان همدان که در استان البرز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

