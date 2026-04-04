به گزارش خبرگزاری مهر. سعید شاهینفر ، به آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و طرحهای انبوهسازی در این استان اشاره کرد و افزود: در مجموع ۲۰ هزار و ۱۶۷ واحد برای متقاضیان در قالب پروژههای انبوهسازی در استان زنجان تعریف شده است.
وی پیشرفت چشمگیر این پروژهها را یادآور شد و گفت: در صورت تامین منابع مالی از سوی متقاضیان، پروژه های حمایتی مسکن در قالب انبوه سازی تا پایان سال ۱۴۰۵ خاتمه خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه فرآیند انعقاد قرارداد با متقاضیان به خوبی در حال انجام است، تاکید کرد: برای تعداد ۱۲ هزار و ۷۱ واحد مسکونی، قرارداد رسمی با متقاضیان منعقد شده است.
شاهینفر در ادامه به موضوع تامین مالی پروژهها اشاره کرد و افزود: ۱۰ هزار و ۹۱۲ متقاضی جهت دریافت تسهیلات بانکی و طی مراحل تقسیط به بانکهای عامل معرفی شدهاند و تاکنون برای ۹ هزار و هفت واحد فرآیند تقسیط بانکی انجام شده است.
وی، در خصوص واحدهای مانده در مرحله انتخاب واحد، علت اصلی را واریز نکردن وجه از سوی برخی متقاضیان عنوان کرد و گفت: برخی از واحدها به دلیل واریز نکردن وجه متقاضیان، همچنان در مرحله انتخاب واحد مانده است که با پیگیریهای انجام شده، روند تکمیل و واگذاری آنها تسریع خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی زنجان با اشاره به عزم جدی مجموعه راه و شهرسازی برای به پایان رساندن طرحهای مسکونی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژههای نهضت ملی مسکن در استان زنجان به پیشرفت خوبی رسیده و تمامی پروژهها با قوت و بدون وقفه در حال اجراست
