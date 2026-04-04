۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

دو تساوی برای ایرانی‌ها در لیگ‌ امارات

در هفته بیست و یکم لیگ ادنوک امارات مصاف تیم هایی که دارای بازیکنان ایرانی بودند با یکدیگر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و یکم لیگ ادنوک امارات امروز شنبه ۱۵ فروردین انجام شد که در اولین دیدار تیم فوتبال البطائح با هدایت فرهاد مجیدی مقابل الاتحاد کلبا قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت. هر دو گل کلبا در این بازی توسط سامان قدوس به پایان رسید و پاس گل اول را هم شهریار مغانلو برای او فراهم کرد.

امیرحسین سام دلیری و احمد نوراللهی درراین دیدار فرصت بازی برای الاتحاد کلبا پیدا نکردند.

در دیگر بازی امروز تیم فوتبال النصر دبی از تیم الوحده میزبانی کرد که این دیدار هم با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت. مهدی قایدی پاس گل دوم النصر را برای هم تیمی خود ساخت.

محمد قربانی جایی در لیست الوحده برای این بازی نداشت و مبین دهقان هم از دقیقه ۸+ ۹۰ برای الوحده وارد زمین بازی شد و رضا غندی پور دیگر ایرانی این تیم هم نیمکت نشین بود.

