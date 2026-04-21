به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در هفته بیست و سوم لیگ ادنوک امارات، شامگاه پنج شنبه سوم اردیبهشت و از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران در دیداری مهم و حساس رو در روی تیم صدرنشین العین قرار می گیرد. البطائح برای فرار از منطقه سقوط به دسته پایین و العین برای تثبیت صدرنشینی نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار دارند.

سایت «aletihad» امارات در رابطه با تیم البطائح نوشت: در آستانه این مسابقه فرهاد مجیدی سرمربی البطائح در حال نهایی کردن ترکیب تیم خود است و به نظر می‌رسد زوج خط حمله این تیم متشکل از آلوارو اولیویرا و محمد جمعه بیلیه در ترکیب اصلی قرار بگیرند. این دو بازیکن در هفته‌های اخیر هماهنگی قابل توجهی در خط حمله از خود نشان داده‌اند و به عنوان سلاح اصلی تیم برای این دیدار حساس شناخته می‌شوند.

اولیویرا با ۵ گل زده در صدر جدول گلزنان این تیم قرار دارد و بیلیه نیز ۳ بار موفق به گلزنی شده است؛ آماری که نشان می‌دهد این زوج تهاجمی نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی دارند، به‌ ویژه در شرایطی که البطائح با ۱۹ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با تیم الظفره در رده سیزدهم فاصله دارد.

در سوی دیگر البطائح در این دیدار حساس اولریش میلیکی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد؛ بازیکنی که نقش مهمی در میانه میدان ایفا می‌کرد و غیبت او می‌تواند روی عملکرد تیم تأثیرگذار باشد. در همین حال «روان یا نیتو» به عنوان گزینه‌های جانشین برای پر کردن جای خالی او مطرح شده‌اند.

همچنین جیانلوکا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، به تمرینات گروهی بازگشته و در شرایط خوبی برای همراهی تیم قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب بازتر کند.