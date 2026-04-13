به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال البطائح و خورفکان در هفته بیست و دوم لیگ ادنوک امارات شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه اول این مسابقه چندان در سطح مورد انتظار نبود؛ بازی بیشتر در میانه میدان جریان داشت و هر دو تیم با احتیاط زیاد، موقعیت خطرناک جدی روی دروازه‌ها ایجاد نکردند. با این حال، در نیمه دوم عملکرد دو تیم تا حدی بهتر شد و بازی حالت تهاجمی‌تری به خود گرفت. البطائح ابتدا توسط گلزن خود آلوارو اولیویرا به گل رسید، اما در ادامه، التون فیلیپه پرتغالی گل تساوی را برای میزبان به ثمر رساند.

با این نتیجه، هر تیم یک امتیاز کسب کرد. خورفکان با ۲۴ امتیاز در رده نهم قرار گرفت و البطائح با ۱۹ امتیاز به رتبه دوازدهم صعود کرد و از منطقه سقوط فاصله گرفت، هرچند همچنان در منطقه خطر و درگیر رقابت برای بقا باقی مانده است.

در همین راستا دامیر کرزنار، سرمربی خورفکان تساوی را نتیجه‌ای عادلانه برای هر دو تیم دانست و گفت با توجه به برابری عملکرد و ماهیت تاکتیکی بازی، این نتیجه منطقی بوده است. او همچنین به فیزیکی بودن مسابقه اشاره کرد و افزود که فشار کسب امتیاز باعث شده کیفیت فنی بازی پایین بیاید.

در مقابل فرهاد مجیدی سرمربی البطائح، از این تساوی ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود تیمش شایسته پیروزی بوده، چرا که فرصت‌های زیادی ایجاد کرده اما از آن‌ها به خوبی استفاده نکرده است.

او در ادامه گفت: افت تیم بعد از به ثمر رساندن گل قابل توجیه نبود، با اینکه تعویض‌های تهاجمی انجام دادیم تا برتری‌مان را حفظ کنیم، اما برخی بازیکنان در حد انتظار ظاهر نشدند. تساوی بخشی از فوتبال است و باید در چهار بازی باقی‌مانده تلاش‌مان را دوچندان کنیم.