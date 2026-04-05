به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین نقشه های پیش بینی وضع هوا به دلیل تغییرات فشار جو و جابه جایی توده های هوا ناشی از گذر سامانه بارشی سرعت وزش باد امروز یکشنبه در استان مرکزی نسبتا شدید تا شدید خواهد بود.

وزش باد شدید در مناطق شمالی استان مرکزی در شهرستان های زرندیه و ساوه تا روز دوشنبه تداوم خواهد یافت.

هشدار زرد شماره ۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش سرعت وزش باد در استان صادر شده است.

از بعد از ظهر روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به استان افزایش ابر و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط رگبارباران، احتمال رعد و برق و وزش باد در استان مرکزی پیش بینی می شود.

از لحاظ دمایی تا اواسط هفته روند کاهش نسبی دمای هوا مورد انتظار خواهد بود.