به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری در روزهای اول جنگ بعد از حمله و آسیب به برخی بیمارستانهای کشور از جمله بیمارستان گاندی و بیمارستان مطهری تهران طی مصاحبه با برخی رسانه های بین المللی، حمله به این مراکز درمانی را محکوم و این اقدام را خلاف کنوانسیونهای بین المللی دانست.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در این مصاحبه از نهادی های بین المللی سلامت محور مانند ICN( شورای بین المللی پرستاران) خواست، این نوع اقدامات غیر اخلاقی را محکوم کنند.
در پی انعکاس این مصاحبه در رسانه های بینالمللی، هوارد کاتون مدیر ارشد اجرایی شورای بین المللی پرستاران طی نامهای به رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به انعکاس مصاحبه «قوی» وی در رسانه های اجتماعی و همدردی با پرستاران و مردم ایران بیانیه این شورا را در مورد محکومیت حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی و نگرانی از شرایط کشورهای خاورمیانه منتشر کرد.
کمپین جهانی پرستاران برای صلح
شورای بینالمللی پرستاران(ICN) در این بیانیه همبستگی عمیق خود را با پرستاران و کارکنان حوزهٔ سلامت را که تحت تأثیر خشونت رو به افزایش در سراسر خاورمیانه و منطقهٔ خلیج فارس قرار گرفتهاند، ابراز کرد.
این بیانیه می افزاید: ICN در روزهای اخیر با بسیاری از انجمنهای ملی پرستاری تحت نظارت خود در سراسر منطقه در تماس بوده است تا حمایت خود را از پرستاران خاورمیانه اعلام کند و مستقیماً از پرستاران دربارهٔ چالشهایی که با بدتر شدن اوضاع با آن مواجه هستند، مطلع شود.
همچنین در چارچوب ابتکار و خلاقیت یک اقدام جهانی عکاسی را آغاز کرده و از پرستاران و انجمنهای پرستاری در سراسر جهان دعوت میکند تا با گرفتن و ارسال عکس در کمپین «پرستاران برای صلح»(#NursesforPeace) همبستگی خود را با همکارانی که از این بحران آسیب دیدهاند نشان دهند.
در پی این بیانیه خوزه لوئیس کوبوس سرانو، رئیس شورای بینالمللی پرستاران اعلام کرد:بهعنوان پرستار، تعهد ما همیشه به زندگی، کرامت و مراقبت بوده و هست.
این بیانیه می افزاید: پرستاران در شرایطی مملو از ترس و ناامنی کار میکنند. آنها از مجروحان مراقبت میکنند، از خانوادههای گرفتار در رنج و فشار جسمی و روحی پشتیبانی میکنند و برای تداوم ارائه خدمات پرستاری تلاش میورزند. آنها اگر چه در معرض خطرات متعدد هستند اما ارائه مراقبت های پرستاری را وظیفه اخلاقی خود می دانند.
مطابق با حقوق بینالملل و بشردوستانه، پر واضح است که از کارکنان نظام سلامت، بیماران و مراکز درمانی باید در همه حال محافظت شود بیطرفی در امور پرستاری و پزشکی امری اختیاری نیست و در همه حال حمله به مراکز و عوامل ارائه دهنده خدمات سلامت، غیرقانونی، غیرقابل دفاع و مستحق تحقیق و پاسخگویی است.
رئیس شورای بین المللی پرستاران در این بیانیه تاکید کرد: ما تمام و کمال با همکاران پرستار خود و نیز با غیرنظامیانی که زندگیشان ویران شده است، اعلام همبستگی میکنیم. پرستاران، سربازان و رزمندگان جبهه جنگ نیستند. آنها از ارکان اصلی مراقبت هستند و باید بتوانند کار خود را با امنیت و کرامت انجام دهند.
پرستاران ایستادهاند
دکتر مایما ابی عبدالفتیش دومیت، عضو هیئت مدیره شورای بینالمللی پرستاران در منطقه مدیترانه شرقی نیز، گفت: در سراسر منطقه مدیترانه شرقی، پرستاران همچون ستونهای انسانیت در میان ویرانی و هراس ایستادهاند. آنان سلاح به دست نمیگیرند؛ بلکه امید را به جامعه تزریق میکنند.
وی افزود: آنان زخمها را درمان میکنند، داغدیدگان را دلجویی میکنند و رشتههای نازک زندگی را، هنگامی که همهچیز در حال فروپاشی است، کنار هم نگاه میدارند. با این حال، شجاعت آنان هرگز نباید با جنگ آزموده شود. هیچ پرستاری نباید مجبور شود میان نجات جان دیگران و حفظ جان خود انتخاب کند.
دومیت گفت: امنیت، کرامت و مأموریت پرستاران برای مراقبت، باید به هر قیمتی محافظت شود. جامعه پرستاری منطقه ما از جهان میخواهد که قداست زندگی را پاس بدارد، رنجها را متوقف کند و از هر کارمند سلامت و هر مرکز درمانی گرفتار در این طوفان محافظت کند. ما، پرستاران منطقه مدیترانه شرقی، خاموش نخواهیم ماند؛ ما صلح را برمیگزینیم، در کنار انسانیت میایستیم و خواستار حفاظت از کسانی هستیم که از زندگی محافظت میکنند.
وی افزود: درگیریها به افراد، خانوادهها و جوامع آسیب میزند، نظامهای بهداشتی را ویران میکند و زخمهای جسمی و روانی پایدار بر جای میگذارد.
وی ادامه داد: حقوق بینالملل بشردوستانه صریح است، بیمارستانها، درمانگاهها و آمبولانسها هرگز نباید هدف قرار گیرند یا مانع فعالیتشان شوند. بیماران نباید از دریافت خدمات درمانی محروم شوند. مدارس و سایر زیرساختهای غیرنظامی تحت حمایت قانون بینالمللیاند و نباید مورد حمله قرار گیرند.با این حال، این حمایتهای قانونی اغلب نادیده گرفته میشود. هنگامی که به نظام سلامت حمله میشود، انسانیت نیز تضعیف می شود؛ اعتماد از بین میرود، سامانههای سلامت ضعیفتر میشوند و روند بهبود دشوارتر میشود.
شورای بینالمللی پرستاران از طریق پویش «پرستاران برای صلح»، همواره خواستار حفاظت از کارکنان سلامت و خدمات درمانی در تمامی درگیریها بوده است.
این شورا از تمامی طرفها میخواهد که بهطور کامل به حقوق بینالملل بشردوستانه پایبند باشند، بدون هیچ استثنایی از کارکنان و مراکز سلامت محافظت کنند، از غیرنظامیان حمایت کنند و دسترسی ایمن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه را تضمین کنند. تنشزدایی و گفتوگو باید در اولویت قرار گیرد.
شورای بینالمللی پرستاران همچنان با صراحت و قاطعیت در دفاع از پرستاران، بیماران و حاکمیت قانون بینالمللی سخن خواهد گفت.
