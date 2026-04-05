ارائه واکسیناسیون در ایام جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، حمیدرضا دهقان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر، اعلام کرد: مراکز واکسیناسیون و درمان جمعیت هلال‌احمر در شرایط جنگ تحمیلی و ماه مبارک رمضان به‌صورت مستمر فعال هستند و هزاران نفر در حال دریافت خدمات ایمن‌سازی و درمانی‌اند.

از ۱۰ اسفند تاکنون، مراکز واکسیناسیون جمعیت هلال‌احمر با فعالیت مستمر و بدون وقفه، خدمات ایمن‌سازی را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند.

دهقان با تأکید بر تداوم این فعالیت‌ها گفت: تا امروز بیش از ۵ هزار و ۷۶۳ نفر در مراکز واکسیناسیون خدمات دریافت کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. هدف ما تضمین سلامت مردم، حتی در شرایط ویژه و بحرانی مانند جنگ تحمیلی و ماه مبارک رمضان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مراکز درمانی هلال‌احمر در تمامی ایام فعال هستند و تاکنون به بیش از ۱۰ هزار نفر خدمات درمانی ارائه شده است و خدمات‌دهی همچنان ادامه دارد.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر افزود: این استمرار خدمت‌رسانی، نماد تعهد و آمادگی کادر سلامت هلال‌احمر در خط مقدم حفظ سلامت مردم است و نشان می‌دهد که حتی در بحران‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی بدون وقفه ادامه دارد.