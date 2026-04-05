استاندار: انتخاباتی در شأن مردم استان قم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو، پیس از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه ستاد انتخابات استان قم که با حضور اعضای این ستاد برگزار شد، بر اهمیت استمرار روند خدمات‌رسانی و فعالیت‌های اجرایی در همه شرایط تأکید کرد. وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی نباید در انجام وظایف جاری خود وقفه ایجاد کنند و تمامی برنامه‌ها باید با همان روال معمول و با جدیت دنبال شود. استاندار قم در ادامه با اشاره به جایگاه انتخابات در ساختار نظام، آن را از مهم‌ترین مأموریت‌های حاکمیتی برشمرد و افزود: برگزاری انتخابات همواره باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار داشته باشد و برای تحقق آن، برنامه‌ریزی دقیق و منسجم صورت گیرد. وی گفت: مشارکت گسترده مردم در فرآیند انتخابات، نقش مؤثری در ارتقای قدرت و اقتدار کشور دارد و این مهم مستلزم تلاش هماهنگ تمامی دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌سازی بستر حضور حداکثری است. بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قانون در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تصریح کرد: باید انتخاباتی سالم، شفاف و مبتنی بر ضوابط قانونی در استان برگزار شود و تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر به‌کار گرفته شود. وی افزود: مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به هیچ عنوان مجاز به دخالت یا جانبداری از جریان یا فرد خاصی نیستند و وظیفه آن‌ها صرفاً اجرای دقیق و بی‌طرفانه قانون است. استاندار قم با اشاره به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی در انتخابات بر عهده مردم است و هر نتیجه‌ای که از صندوق‌های رأی حاصل شود، باید مورد احترام همگان قرار گیرد. وی ادامه داد: مجموعه مدیریتی استان نیز خود را موظف می‌داند در چارچوب وظایف قانونی، با منتخبین مردم همکاری لازم را برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان داشته باشد. بهنام‌جو در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و هم‌افزایی تمامی عوامل اجرایی، انتخاباتی در شأن مردم استان قم برگزار شود که ضمن رعایت کامل قانون، مشارکت گسترده شهروندان را نیز به همراه داشته باشد.