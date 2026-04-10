به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو، بعدازظهر جمعه در بازدید از مناطق آسیبدیده از حملات دشمنان در پردیسان، روند بازسازی واحدهای خسارتدیده را مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به روند پیشرفت عملیات عمرانی در این منطقه گفت: در پی آسیبدیدگی ۷۴ واحد مسکونی در پردیسان، تاکنون بازسازی ۱۲ واحد به پایان رسیده و این واحدها به شهروندان تحویل داده شده است.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت تسریع در ادامه عملیات بازسازی افزود: وظیفه مجموعه مدیریتی استان آن است که در کوتاهترین زمان ممکن، منازل آسیبدیده را آماده و به صاحبان آنها تحویل دهد، از این رو تأمین روزانه مصالح ساختمانی، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز باید بدون وقفه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر مردم در روند بازسازی بیان کرد: خوشبختانه در این مسیر، شهروندان بهصورت خودجوش و با انگیزهای ارزشمند در صحنه حضور یافتهاند و در بخشهای مختلف یاریرسان مجموعههای اجرایی هستند.
بهنامجو، حضور میدانی مردم را برخاسته از باورها و اعتقادات عمیق جامعه ایرانی دانست و ادامه داد: این سطح از همراهی و احساس مسئولیت اجتماعی، ظرفیتی مهم برای عبور از شرایط سخت و پیشبرد امور در حوزههای مختلف است.
وی گفت: ثبت و مستندسازی این نوع مشارکتهای مردمی میتواند در آینده به عنوان یک الگوی موفق و کاربردی در سایر برنامههای مبتنی بر حضور مردم مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار قم با اشاره به آثار مثبت حضور مستقیم مردم در میدان خدمترسانی تصریح کرد: هرجا بستر حضور مردم فراهم شده، اقدامات مؤثر و قابل توجهی رقم خورده است و تجربه بازسازی مناطق آسیبدیده نیز مؤید همین مسئله است.
وی با اشاره به یکی از رویکردهای مهم دولت در حوزه مدیریت اجتماعی افزود: موضوع محلهمحوری از جمله تأکیدات جدی دولت است و آنچه در جریان این جنگ ۴۰ روزه در مناطق مختلف، بهویژه نقاط مورد حمله مشاهده شد، نمونهای روشن از تجلی همین رویکرد در میدان عمل بود.
بهنامجو خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و اتکا به مشارکت عمومی، میتواند روند خدمترسانی، بازسازی و حل مسائل را با سرعت و اثربخشی بیشتری همراه کند؛ موضوعی که در پردیسان نیز بهخوبی خود را نشان داده است.
قم- استاندار قم در بازدید از مناطق آسیبدیده حملات دشمنان در پردیسان از تکمیل بازسازی و تحویل ۱۲ واحد مسکونی خبر داد.
