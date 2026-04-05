به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در نشست با شورای معاونین و روسای مناطق استان تهران با تشریح محورهای شش گانه خدمات بهزیستی در در جنگ تحمیلی سوم گفت: میدان خدمت یکی از عرصه‌های مهم فعالیت سازمان بهزیستی است و این سازمان در حداقل شش قلمرو مرتبط با جنگ در حال فعالیت است در حالی که فعالیت‌های روزمره نیز بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: نخستین اقدام، تأمین منابع شامل تغذیه، سوخت، انرژی، برق و دارو بوده که تاکنون به‌ویژه در تهران هیچ‌گونه وقفه‌ای در این حوزه‌ها رخ نداده است.

نگهداری ۲۰۰ هزار نفر در مراکز شبانه‌روزی

حسینی با اشاره به اهمیت صیانت از افراد تحت پوشش، ادامه داد: در کنار تأمین نیازهای اساسی، صیانت از افرادی که در اختیار ما هستند از اولویت‌های اصلی است. سازمان بهزیستی در کنار زندان تنها نهادی است که بنا به مأموریت خود امکان نگهداری شبانه‌روزی افراد را دارد. در حال حاضر حدود پنج هزار و ۲۰۰ مرکز در کشور فعال است که به‌صورت شبانه‌روزی از گروه‌های مختلف از جمله کودکان خیابانی، سالمندان، بیماران روان، افراد دارای معلولیت، کودکان و شیرخوارگان و گروه‌های کاهش آسیب نگهداری می‌کنند و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش این مراکز هستند.

حسینی با بیان اینکه بسیاری از این مراکز در معرض آسیب قرار داشتند، تصریح کرد: با رویکردی جهادی، کارکنان اجازه ندادند حملات به این مراکز آسیبی به مقیمان وارد کند و در روزهای ابتدایی جنگ، حدود ۱۸۰ مرکز در سطح کشور جابه‌جا شد، ۲۴ هزار نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۲۲ هزار نفر نیز با رویکرد خانواده‌محوری به خانواده‌ها سپرده شدند. این رویکرد یکی از هشت رویکرد تقویت‌شده سازمان در دوران جنگ بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه توانبخشی نیز حدود هزار مرکز به‌صورت روزانه خدمات توانبخشی از راه دور ارائه کردند و گروه‌های CBR برای کمک به مردم در محلات تقویت شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خدمات این سازمان را به دو بخش عمودی و افقی تقسیم کرد و گفت: در خدمات عمودی، جمعیت هدف مشخصی داریم که هم در شرایط عادی و هم در بحران خدمات دریافت می‌کنند. در خدمات افقی نیز علاوه بر گروه‌های پشت نوبتی، عموم مردم نیز در شرایط بحران از خدمات بهره‌مند می‌شوند و در این راستا حداقل سه دسته فعالیت ویژه در این ایام انجام شده است.

۹۵ هزار خدمات روانشناختی در ایام جنگ

حسینی با اشاره به خدمات روانشناختی افزود: سامانه ۱۴۸۰ (صدای مشاور) به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان فعال بوده و بیش از ۹۵ هزار خدمت روانشناختی ارائه کرده است که بیش از ۶ هزار مورد آن مرتبط با عوارض ناشی از جنگ برای گروه‌هایی مانند کودکان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران مزمن بوده است.

وی درباره عملکرد اورژانس اجتماعی نیز گفت: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و بیش از ۵۵ هزار خدمت در سطح کشور ارائه داده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار تیم عملیاتی وارد میدان شدند که بیش از ۳ هزار مأموریت مرتبط با جنگ را انجام دادند و در این ایام وظایف ما در این بخش مضاعف شد.

۲۰۰ میلیارد کمک نقدی مردم به بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت گروه‌های اجتماع‌محور اظهار کرد: گروه‌های CBR، محب، همیار سلامت روانی اجتماعی و همیار زنان سرپرست خانوار بیش از ۶۰ هزار خدمت مشاوره حضوری و توانبخشی ارائه کردند. همچنین ۴۰ هزار خانوار آموزش‌های توانمندسازی و تاب‌آوری دریافت کردند و اقدامات گسترده‌ای مانند تعمیر منازل آسیب‌دیده، تخلیه و اسکان اضطراری، کمک به درمان ۱۲ هزار نفر، توزیع ۶۰ هزار دست البسه و تأمین بیش از ۴۰ میلیارد تومان کمک نقدی انجام شد که مجموع کمک‌های نقدی در کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

حسینی یکی دیگر از محورهای فعالیت بهزیستی در ایام جنگ را خدمات مشارکتی دانست و گفت: در قالب پویش‌های مردمی، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد و بیش از ۱۴۰ هزار بسته غذایی تأمین و توزیع شد که نشان‌دهنده همراهی مردم با بهزیستی در سخت‌ترین شرایط است.

وی افزود: در بخش فعالیت‌های اجتماع‌محور نیز بیش از ۳ هزار گروه فعال بودند و بیش از ۱۶ هزار داوطلب جدید در ایام جنگ به این گروه‌ها اضافه شدند. این گروه‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش، توانمندسازی و افزایش تاب‌آوری مردم ایفا کردند و ۴۵ هزار خانوار را آموزش دادند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین گروه‌های همتای زنان سرپرست خانوار با اختصاص ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار شکل گرفته‌اند و این گروه‌های اجتماع‌محور می‌توانند در محلات نقش پیونددهنده، ایجاد ارتباط و ارائه خدمات را ایفا کنند، اقداماتی که به گفته وی از جلوه‌های ارزشمند و معجزه‌آسای فعالیت‌های اجتماعی در ایام جنگ به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه تولید محتوا و فعالیت‌های بین‌المللی در ایام جنگ گفت: در حوزه تولید محتوا خدمات گسترده‌ای ارائه شد و بیش از ۴۶ هزار محتوای تخصصی در سراسر کشور برای گروه‌های مختلف از جمله کودکان، سالمندان، بیماران مزمن، افراد دارای معلولیت، عموم مردم و زنان باردار تولید شد. همچنین ۷۰ دستورالعمل برای مراکز بهزیستی به‌روزرسانی شد.

حسینی افزود: در کنار این اقدامات برای سازمان‌های بین‌المللی نیز شکواییه‌هایی تنظیم و ارسال شد و تلاش کردیم ارتباط خود را با مجامع خیرین حفظ کنیم. در همین راستا، در جلسات این مجامع شرکت کردیم تا بتوانیم کمک‌های آنان را به‌صورت نظام‌مند در این شرایط جذب و هدایت کنیم. این‌ها بخشی از فعالیت‌هایی است که نشان می‌دهد سازمان بهزیستی در میدان خدمت، حضوری زنده و مستمر داشته است.

وی با قدردانی از کارکنان بهزیستی، تصریح کرد: در این ایام هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات احساس نشد، به‌ویژه در تهران که همکاران با حضور میدانی و فداکارانه نقش‌آفرینی کردند و جای تقدیر دارد.

سه یادداشت در مسیر جهاد تبیین

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مسئولیت خود در حوزه جهاد تبیین ادامه داد: در کنار فعالیت‌های اجرایی برای خود رسالتی در حوزه تبیین قائل هستم و در همین راستا سه یادداشت تحلیلی تهیه کردم. در یادداشت نخست با عنوان «جنگ روایت‌ها» به این موضوع پرداختم که اندیشمندان غربی این جنگ را چگونه روایت می‌کنند.

حسینی افزود: در این یادداشت به دیدگاه‌های اندیشمندانی همچون فرانس فوکویاما، یورگن هابرماس و برخی نویسندگان و تحلیلگران مطرح آمریکایی که آثار پرفروشی داشته‌اند پرداخته‌ام و روایت آنان از این جنگ را بررسی کرده‌ام.

وی درباره یادداشت دوم خود گفت: در این یادداشت به تحولات پس از جنگ «سپر صحرا» و اشغال کویت توسط صدام پرداخته‌ام جایی که آمریکا تلاش داشت سیطره جهانی خود را تثبیت کند اما با موانعی همچون گستردگی جهان و دوقطبی بودن نظام بین‌الملل مواجه بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و توسعه فناوری‌های ارتباطی، زمینه طرح نظریه «نظم نوین جهانی» فراهم شد و جنگ سپر صحرا این روند را تشدید کرد به‌گونه‌ای که برای نخستین بار آمریکا توانست فرماندهی یک ائتلاف بین‌المللی گسترده را بر عهده بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این چارچوب، جورج بوش پدر دکترین نظم نوین جهانی را مطرح کرد که هدف آن تبدیل وابستگی مکانیکی کشورها به وابستگی ارگانیک و پذیرش رهبری آمریکا بود مسیری که در دولت‌های بعدی نیز دنبال شد تا به دوره ترامپ رسید که نمودی از رادیکالیسم و رفتارهای هیجانی در سیاست خارجی آمریکا را شاهد بودیم.

حسینی درباره یادداشت سوم خود نیز گفت: در این یادداشت، سخنرانی اخیر ترامپ را با عنوان «سخنرانی ترامپ با بسته‌ای پر از هیچ» تحلیل کرده‌ام و به تغییر اهداف اعلامی او در جنگ پرداخته‌ام موضوعی که حتی به استعفای فرمانده جنگ و تغییرات گسترده در سطوح فرماندهی انجامید.

وی با اشاره به تحلیل برخی اندیشمندان غربی اظهار کرد: بر اساس دیدگاه‌هایی که از سوی برخی اساتید علوم سیاسی از جمله دانشگاه شیکاگو مطرح شده و گفته‌اند، تحولات اخیر موجب شده است ایران کشوری که پیش‌تر بیشتر به‌عنوان یک قدرت انرژی شناخته می‌شد، اکنون به‌عنوان یک قدرت نظامی قابل توجه در کنار روسیه، چین و آمریکا مطرح شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تأکید کرد: این دستاوردها نتیجه پایمردی مردم است و مایه افتخار است که در کشوری با چنین ملتی زندگی می‌کنیم. البته همه ما می‌دانیم که جنگ با آسیب‌هایی همراه است؛ به زیرساخت‌ها، مردم، جوانان و سرمایه‌های انسانی آسیب می‌زند و فقدان چهره‌های برجسته و فرماندهان را به همراه دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه داشت که ایران آغازگر جنگی نبوده و در تاریخ معاصر، جنگی را شروع نکرده است از این رو می‌توان تمامی این جنگ‌ها را «تحمیلی» و تمامی اقدامات ملت ایران را در چارچوب دفاع مقدس تحلیل کرد.