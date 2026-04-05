۴۰۰۰ عملیات اورژانس در آذربایجان غربی انجام شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، با اجرای طرح نوروزی، به طور شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشت و به هزاران تماس امدادی و درمانی پاسخ داد.

وی ادامه داد: در این مدت،۲۴ هزار و ۵۲۰ تماس با مرکز ارتباطات ۱۱۵ استان ثبت شد که از این تعداد، ۸۴۲ مورد مشاوره تلفنی، ۲۳۶۰ مورد مزاحمت تلفنی و ۳۶۷۲ تماس غیر اورژانسی گزارش شده است.

رضازاده گفت: کارشناسان اورژانس در قالب طرح نوروزی، مجموعاً ۴ هزار و ۱۴۹انجام دادند و طی آن سه هزار و ۸۵۰ مددجو مورد رسیدگی قرار گرفتند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: از این آمار،یک هزار و ۱۲۰ مأموریت ترافیکی و سه هزار و ۲۹ مأموریت غیرترافیکی بوده است.

رضازاده افزود: همچنین ۳۵۷ مورد درمان در محل و دو هزار و ۵۹۲ مورد انتقال به مراکز درمانی توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش ناوگان‌های عملیاتی نیز، موتورلانس‌ها در ۲۲۰ مأموریت، توبوس آمبولانس در ۱۲ مأموریت و اورژانس هوایی بدون مأموریت فعالیت داشتند.