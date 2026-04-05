خبرنگاران و عکاسان از روز اول جنگ در هرمزگان پای کار وطن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعمتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دشواری‌های موجود در مسیر فعالیت رسانه‌ها اظهار کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، بخش قابل‌توجهی از رسانه‌های محلی امکان چاپ و انتشار منظم ندارند و این موضوع موجب کاهش جدی منابع مالی آن‌ها شده است.

وی بیان کرد: رسانه‌ها با وجود چنین محدودیت‌هایی همچنان باید هزینه‌های ثابتی همچون اجاره محل فعالیت، حقوق کارکنان، بیمه و سایر مخارج جاری را تأمین کنند و ادامه این روند می‌تواند به تضعیف بیشتر مطبوعات محلی بینجامد.

نعمتی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها یکی از ارکان مهم اطلاع‌رسانی و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه هستند، تصریح کرد: برای انجام صحیح ماموریت‌های خبری در شرایط کنونی، ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند از سوی دستگاه‌های متولی ضروری است و انتظار می‌رود این موضوع در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

رییس انجمن مطبوعات هرمزگان با اشاره به حضور میدانی خبرنگاران استان در رویدادهای مختلف، گفت: از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی، خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری‌ها و نشریات محلی حضور فعال در صحنه‌ها داشته‌اند و با سرعت و دقت اخبار را منتقل کرده‌اند؛ نمونه بارز آن، رسانه‌ای شدن حادثه تلخ بمباران دبستان «شجره طیبه» و شهادت جمعی از دانش‌آموزان بود که با تلاش خبرنگاران به اطلاع مردم رسید.

وی این حضور مستمر را نشان‌دهنده تعهد حرفه‌ای و احساس مسئولیت اهالی رسانه دانست و گفت: خبرنگارانی که در خط مقدم اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند باید از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند.

نعمتی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان اظهار کرد: انتظار می‌رود استاندار هرمزگان باتوجه به نگاه حمایتی و دلسوزانه‌ای که همواره نسبت به حوزه رسانه داشته‌اند، با ورود جدی به این موضوع، زمینه پایداری فعالیت مطبوعات و برطرف شدن دغدغه فعالان رسانه‌ای را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از رسانه‌ها به‌معنای تقویت جریان اطلاع‌رسانی سالم و توسعه فرهنگی و اجتماعی استان است و توجه به این بخش می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و همراهی مردم با برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.

انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات و رسانه‌های هرمزگان از سال ۱۳۹۳ تاکنون با هدف صیانت از حقوق اصحاب رسانه و تقویت جایگاه مطبوعات در استان فعالیت می‌کند.