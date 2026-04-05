به گژارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در نشست با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سید شهدای انقلاب اسلامی ایران، همچنین تبریک انتخاب آیتالله «سیدمجتبی حسینی خامنهای» بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران با رأی کامل و پشتیبانی ملت ایران، گفت: دولت و همه دستگاهها با هماهنگی و انسجام کامل در کنار یکدیگر ایستادهاند و وزارت صمت نیز در این مسیر نقش مستقیم و عملیاتی دارد.
وی با اشاره به شرایط ویژه اخیر و تشبیه آن به «جنگ ۱۲ روزه»، ادامه داد: در نخستین ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مرکزی وزارت صمت تشکیل شد. مدیران، معاونان و کارکنان بدون لحظهای ترک میدان، بهصورت شبانهروزی در محل کار حضور داشتند. گزارشهای سهساعته از اوضاع بازار استانها دریافت میشد و جلسات منظم وبیناری برای پایش مستمر و رفع سریع کمبودها برگزار میشد.
وزیر صمت، با قدردانی از اتاق اصناف، اتحادیهها و امنا بازار که حتی در روزهای تعطیل گزارشهای میدانی ارسال میکردند، افزود: برای کنترل بازار، اصل اساسی ما پُر نگهداشتن قفسهها بود. از تولیدکنندگان درخواست شد تولید را افزایش دهند و برخی واحدها سه شیفته فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین ظرفیت ناوگان حمل بار برای تخلیه هرچه سریعتر کالا از گمرکات افزایش یافت که این اقدامات موجب جبران فوری کمبودها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی شد.
اتابک در ادامه تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با قدرت وارد عمل شدند و اجازه ندادند شرایط جنگی، فرصتی برای سودجویی متخلفان ایجاد کند.
وی با اشاره به آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پس از عبور از این شرایط، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح اقتصادی قرار خواهد گرفت. ما خود تحریمها را برمیداریم و غرامت این جنگ را از آغازکنندگان آن مطالبه خواهیم کرد.
وزیر صمت با اشاره به مکاتبات بینالمللی در خصوص حملات آمریکایی-صهیونیستی تصریح کرد: مکاتبات با سازمان یونیدو انجام شده و امروز نیز مجدداً پیگیری شد تا اقدامات حقوقی و مورد نیاز ایران در سریعترین زمان ممکن انجام و اجرایی شود.
نظر شما