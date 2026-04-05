۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

مدیریت شبانه‌روزی برای تأمین کالا و کنترل بازار

وزیر صمت با بیان اینکه در نخستین ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مرکزی وزارت صمت تشکیل شد، گفت:مدیران، معاونان و کارکنان این وزارتخانه بدون لحظه‌ای ترک میدان،به صورت شبانه‌روزی در محل کار حضوردارند.

به گژارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در نشست با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سید شهدای انقلاب اسلامی ایران، همچنین تبریک انتخاب آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران با رأی کامل و پشتیبانی ملت ایران، گفت: دولت و همه دستگاه‌ها با هماهنگی و انسجام کامل در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و وزارت صمت نیز در این مسیر نقش مستقیم و عملیاتی دارد.

وی با اشاره به شرایط ویژه اخیر و تشبیه آن به «جنگ ۱۲ روزه»، ادامه داد: در نخستین ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مرکزی وزارت صمت تشکیل شد. مدیران، معاونان و کارکنان بدون لحظه‌ای ترک میدان، به‌صورت شبانه‌روزی در محل کار حضور داشتند. گزارش‌های سه‌ساعته از اوضاع بازار استان‌ها دریافت می‌شد و جلسات منظم وبیناری برای پایش مستمر و رفع سریع کمبودها برگزار می‌شد.

وزیر صمت، با قدردانی از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و امنا بازار که حتی در روزهای تعطیل گزارش‌های میدانی ارسال می‌کردند، افزود: برای کنترل بازار، اصل اساسی ما پُر نگه‌داشتن قفسه‌ها بود. از تولیدکنندگان درخواست شد تولید را افزایش دهند و برخی واحدها سه شیفته فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ظرفیت ناوگان حمل بار برای تخلیه هرچه سریع‌تر کالا از گمرکات افزایش یافت که این اقدامات موجب جبران فوری کمبودها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شد.

اتابک در ادامه تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با قدرت وارد عمل شدند و اجازه ندادند شرایط جنگی، فرصتی برای سودجویی متخلفان ایجاد کند.

وی با اشاره به آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پس از عبور از این شرایط، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح اقتصادی قرار خواهد گرفت. ما خود تحریم‌ها را برمی‌داریم و غرامت این جنگ را از آغازکنندگان آن مطالبه خواهیم کرد.

وزیر صمت با اشاره به مکاتبات بین‌المللی در خصوص حملات آمریکایی-صهیونیستی تصریح کرد: مکاتبات با سازمان یونیدو انجام شده و امروز نیز مجدداً پیگیری شد تا اقدامات حقوقی و مورد نیاز ایران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام و اجرایی شود.

سمیه رسولی

