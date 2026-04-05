۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

پیگیری شبانه‌روزی درخواست‌ها در سامانه جدید وزارت کار ‌

پیگیری شبانه‌روزی درخواست‌ها در سامانه جدید وزارت کار ‌

بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست‌ها در زمینه‌های مختلف کالابرگ، یارانه، عملکرد مراجع حل اختلاف و... در سامانه جدید وزارت کار شبانه‌روزی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و به منظور تسهیل روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم، سامانه ارتباطات مردمی به نشانی zrm.mcls.gov.ir به صورت شبانه‌روزی برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها در زمینه‌های مختلف مانند کالا برگ، یارانه، عملکرد مراجع حل اختلاف، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، تعاونی‌ها و... راه‌اندازی شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: تمامی شهروندان می‌توانند به راحتی از این سامانه استفاده کرده و درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت و پیگیری کنند.

فاطمه امیر احمدی

    • علی اصغر اکبری IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      من شکایت دارم اونم اینه که چرا فروشگاه های افق کوروش برای کارگر ها طبق وزارت کار نیست

