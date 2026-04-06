الیاس پرهیزگار: مردم ایران متحد و استوار از روزهای سخت عبور خواهند کرد

الیاس پرهیزگار در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جهان شاهد تجاوزهای غیرانسانی رژیم صهیونیستی آمریکایی به خاک و مردم مظلوم میهن عزیزمان ایران است گفت: کشتار بیرحمانه غیرنظامیان، حمله به سالنهای ورزشی، منازل مسکونی، تخریب دانشگاهها و مراکز آموزشی بسیار تکان دهنده است و قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد و یادآور مظلومیت و رنجی است که مردم ما در این برهه حساس متحمل شدهاند.
پرهیزگار گفت: ملت ما همیشه با روحیهای مثال زدنی، متحد و امیدوار از روزهای سخت عبور کرده اند و در جنگ رمضان نیز شاهد ایستادگی ارزشمند مردم با تمام رنجهایشان هستیم.
وی در پایان تأکید کرد: جامعه ورزش، بهویژه خانواده بزرگ جودو، همواره در کنار مردم عزیز ایران ایستاده است. ما برای افتخارآفرینی و سربلندی پرچم کشورمان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم با همدلی، اتحاد و آرامش، روزهای بهتری در انتظار ایران عزیزمان باشد.
