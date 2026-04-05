۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

توضیحات فرمانداری آبدانان در مورد انفجار قوطی مشکوک در شهرستان

ایلام - فرمانداری در مورد انفجار قوطی مشکوک در آبدانان توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،روابط عمومی فرمانداری آبدانان از وقوع یک حادثه ناشی از انفجار شیء مشکوک در این شهرستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، ظهر امروز یکشنبه ۱۶ فروردین، یک شیء پرتابه‌مانند که ظاهری شبیه قوطی کنسرو داشته، در یکی از مناطق شهرستان آبدانان مشاهده شده است. فردی که این شیء را مشاهده کرده بود، به اشتباه آن را لمس می‌کند که در پی آن، شیء منفجر می‌شود.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و تنها موج انفجار داشته است.

از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه شیء مشکوک، به هیچ عنوان به آن نزدیک نشده و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

همچنین از خانواده‌ها خواسته شده است به ویژه به کودکان و نوجوانان آموزش دهند که در صورت مشاهده اشیای ناشناس یا رها شده، از لمس آن‌ها خودداری کرده و موضوع را به بزرگ‌ترها اطلاع دهند.

کد مطلب 6792333

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این ادم چیکار داشته دست گرفته به این شی 😂

    پربازدیدها

    پربحث‌ها