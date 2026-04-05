دستگیری قاتل فراری پیش از خروج از کشور در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل جوانی ۲۰ ساله که پس از ارتکاب جنایت در داوودآباد قرچک متواری شده بود، خبر داد.

قاسم پور در ادامه، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منطقه داوودآباد قرچک، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این حادثه که بر اثر مشاجره لفظی بین دو نفر رخ داد، یک جوان ۲۰ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه سینه جان خود را از دست داد و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم که قصد داشت از طریق مبادی غیرمجاز از کشور خارج شود، با اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق پلیس آگاهی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

قاسم پور در پایان خاطرنشان کرد: این قاتل فراری پس از اعتراف به جرم خود، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و روانه زندان شد.