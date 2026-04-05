دستگیری ۸ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام تحقیقات میدانی دقیق و گسترده موفق به شناسایی و دستگیری هشت نفر از متهمان متواری و تحت تعقیب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قضائی و قانونی لازم به مراجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.