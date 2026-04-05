۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

آخرین وضعیت بروز آنفلوآنزا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام وزارت بهداشت، در میان موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، آنفلوآنزا همچنان در راس ویروس‌های تنفسی در گردش کشور طی هفته دوم فروردین قرار دارد.

بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری و بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی طی هفته دوم فروردین، در مراجعین سرپایی «تقریبا ثابت» و مراجعین بستری اندکی افزایش یافته است؛ به طوری که ۹.۴ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۱۰.۱ درصد از مراجعین بستری نیز دارای علائم تنفسی شدید "SARI" بودند.

در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۱۶۱ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"،درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از یک (صفر) درصد و موارد مثبت آزمایش PCR آنفلوآنزا نیز ۳.۷ درصد بود.

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوآنزا طی این هفته در بیماران سرپایی و بستری افزایش یافته، اما هر دو مورد از محدود آستانه هشدار بالا، پایین‌تر هستند. همچنین نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

محدثه رمضانعلی

