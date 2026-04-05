۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

القاصی: ارسال لوایح الکترونیک جایگزین حضور متقاضی شود

رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد: با استفاده از سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اصحاب دعوا می‌توانند لوایح دفاعیه خود را ارسال کنند تا از تجدید اوقات رسیدگی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه دیدار نوروزی و بازدید از برخی واحدهای ستادی، پشتیبانی و خدمت رسان دادگستری استان تهران حضور مدیران در شرایط حساس کنونی در کنار همکاران قضایی و اداری را موجب پویایی و تسهیل در فعالیت‌ها و ارائه خدمات قضایی به مراجعین عنوان کرد.

القاصی با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی و در عین حال تسهیل در امور مردم در پی شرایط حساس موجود در کشور گفت: با هدف جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی و تسهیل در فرآیند دادرسی، طی مکاتبه‌ای از رؤسا و سرپرستان مجتمع‌ها و واحدهای قضایی استان، خواسته شده تا با اطلاع‌رسانی دقیق به طرفین دعوا و استفاده از ظرفیت ارائه لوایح دفاعیه در سامانه خدمات الکترونیک قضایی از ایجاد وقفه در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق مردم جلوگیری شود.

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این ابلاغیه تصریح کرد: در راستای شرایط خاص کشور و لزوم جلوگیری از ایجاد وقفه در روند رسیدگی به پرونده‌ها، ضروری است که تمامی پرونده‌های دارای وقت رسیدگی از طریق سامانه‌های الکترونیک مورد اقدام لازم قرار گرفته و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط به طرفین دعوا انجام شود.

وی افزود: امکان ارسال لایحه دفاعیه از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است و لازم است اصحاب دعوا از این ظرفیت برای طرح دفاعیات خود استفاده کنند.

وی همچنین تصریح کرد: در صورت ارسال لایحه دفاعیه، حضور فیزیکی در جلسه رسیدگی الزامی نخواهد بود و تصمیم مقتضی توسط مرجع قضایی اتخاذ خواهد شد.

القاصی ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی و پیگیری امور در شرایط فعلی افزود: شعب رسیدگی‌کننده در صورت امکان لازم است تا متن اطلاع‌رسانی مندرج در ابلاغیه را از طریق پیامک نیز به طرفین دعوا ارسال کنند تا طرفین از شرایط ارائه لایحه دفاعیه و نحوه رسیدگی در پرونده‌هایشان مطلع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف تسهیل امور مراجعان، کاهش مراجعات حضوری غیرضروری به واحدهای قضایی و جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی اتخاذ شده است.

وی در پایان گفت: ضروری است که تمامی مجتمع‌ها و واحدهای قضایی استان اقدامات لازم را در اسرع وقت به انجام رسانند.

کد مطلب 6792441

    • محمد علی IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام جناب اقای ریاست داد گستری لطفا ترتیبی اتخاذ نمایید که کلیه شعب پس از دریافت گزارش کارشناس ها ،حق الزحمه را به صورت سیستمی به حساب کارشناسان واریز گردد تا این مورد حضوری جهت اخذ فیش نیز منتفی گردد ممنون

