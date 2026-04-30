۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

بهره برداری از ۴ نیروگاه خورشیدی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا، بهره برداری از ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم محسن طرزطلب نحوه اجرای این پروژه را خوب ارزیابی کرد و با اعلام اینکه این پروژه ها در خراسان رضوی اجرا شده و قرار است تا اوج بار، مجموعا ۹۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی به شبکه برق متصل شود.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به ۴۵۰۰ مگاوات رسیده بود که براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۷ هزار مگاوات افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا در عین حال از کسب مجوز احداث یک نیروگاه بادی دیگر در کشور خبر داد و گفت؛ یک مجوز نیروگاه بادی هم اخذ شده‌است که آمادگی شروع ۵۰ مگاوات از این میان در منطقه خواف، خراسان رضوی وجود دارد.

کد مطلب 6815874
طیبه بیات

