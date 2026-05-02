به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی شب‌نورد مشاور فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد: تداوم اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد در شرایط جنگی با مدیریت بحران و حفظ انسجام تیم اجرایی صورت گرفته است.

شب‌نورد با تشریح روند اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد در ایام جنگ، گفت: در این دوره مهم‌ترین ویژگی فضای اجرایی پروژه‌ها، ناپایداری شرایط و تغییرات مداوم و پیش‌بینی‌نشده بود؛ به‌گونه‌ای که تقریبا هر روز با شرایط جدیدی مواجه می‌شدیم و تصمیمات اجرایی نیازمند بازنگری مستمر بود.

وی افزود: دو پروژه فعال شمس‌آباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات و شمس‌آباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات، مجموعا ۹۵ مگاوات ظرفیت دارند و به دلیل قرار گرفتن در مجاورت یکی از مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور در نزدیکی تهران، صرفاً یک پروژه نیروگاهی محسوب نمی‌شوند بلکه بخشی از زیرساخت تامین برق منطقه به شمار می‌روند؛ از همین رو فضای کار از اجرای عادی به مدیریت بحران تبدیل شد.

شب‌نورد ادامه داد: با آغاز شرایط جنگی، نخستین اقدام ما تغییر رویکرد از اجرای برنامه‌های ثابت به حفظ فعالیت مستمر سایت‌ها بود. یکی از چالش‌های جدی نیز حمل تجهیزات بود، چرا که برخی اقلام به‌دلیل شباهت به ادوات جنگی، با محدودیت در جابه‌جایی مواجه شدند.

وی با اشاره به فشار مضاعف بر بخش تامین و لجستیک تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف پروژه، در برخی موارد ناچار به استفاده از راهکارهای جایگزین شدیم؛ به‌طور مثال به جای انتظار برای ترانس اصلی، از ترانس سیار استفاده شد تا فرآیند راه‌اندازی با تأخیر مواجه نشود.

مشاور فنی ساتبا با بیان اینکه شرایط جنگی بر زندگی شخصی نیروهای اجرایی نیز تاثیرگذار بود، گفت: نگرانی برای خانواده‌ها وجود داشت و به‌ویژه پس از اصابت پرتابه در حوالی سایت و داخل شهرک صنعتی، این نگرانی جدی‌تر شد، اما با وجود همه این شرایط، تمرکز بر استمرار کار حفظ شد.

وی مهم‌ترین چالش این دوره را حفظ انسجام نیروی انسانی دانست و افزود: تیمی که در شرایط عادی بیش از ۵۰۰ نفر در سایت فعال داشت، در این دوره به حدود ۵۰ نفر کاهش یافت. بخشی از این مسئله به نگرانی‌های خانوادگی و بخشی دیگر به خروج نیروهای خارجی مربوط می‌شد، اما حضور مستمر در سایت و همراهی نزدیک با نیروها نقش مهمی در حفظ روحیه تیم داشت.

شب‌نورد خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا و تامین، انعطاف‌پذیری بسیار مهم بود و حتی اولویت‌بندی فعالیت‌ها نیز تغییر کرد. تمرکز بیشتر بر اقداماتی قرار گرفت که وابستگی کمتری به عملیات سنگین عمرانی و تردد ماشین‌آلات داشتند؛ موضوعی که هم به دلیل محدودیت سوخت و هم ملاحظات امنیتی ضروری بود.

وی درباره معیار اولویت‌بندی پروژه‌ها گفت: اصلی‌ترین معیار ما این بود که کدام پروژه زودتر می‌تواند به بهره‌برداری برسد و به شبکه برق کشور کمک کند، چرا که در آن مقطع نیاز شبکه بسیار جدی بود.

مشاور رییس ساتبا با اشاره به نقش نیروگاه‌های خورشیدی در شرایط بحران اظهار داشت: این تجربه نشان داد نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پایداری شبکه ایفا کنند، زیرا وابستگی به سوخت ندارند و از این منظر محدودیت‌های کمتری دارند.

وی افزود: اگر این پروژه‌ها در شرایط عادی اجرا می‌شدند، زمان و هزینه‌ها بهینه‌تر بود، اما در این دوره اولویت اصلی ما جلوگیری از توقف کار بود، حتی اگر هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

شب‌نورد ادامه داد: آنچه باعث استمرار پروژه‌ها شد، ترکیبی از تعهد تیم اجرایی، انعطاف در تصمیم‌گیری‌ها و مهم‌تر از همه حس مسئولیت و روحیه وطن‌دوستی همکاران بود.

شب نورد در پایان تاکید کرد: این تجربه نگاه ما را نسبت به پروژه‌های تجدیدپذیر تغییر داد و امروز دیگر این پروژه‌ها صرفا به‌عنوان طرح‌های اقتصادی یا فنی دیده نمی‌شوند، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی تامین برق کشور محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه با توجه به تهدیدهای موجود در حوزه انرژی‌های فسیلی، موضوع تاب‌آوری و کاهش وابستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه شمس‌آباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات به حدود ۹۰ درصد پیشرفت رسیده و پروژه ۳۲ مگاواتی شمس‌آباد ۲ نیز حدود ۷۵ درصد پیشرفت دارد و با وجود تمامی محدودیت‌ها، هدف‌گذاری ما این است که فاز نخست پروژه ۶۳ مگاواتی تا پایان اردیبهشت‌ماه وارد مدار شود.