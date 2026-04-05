به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در پی تشدید نظارتها توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی خرمآباد دو واحد صنفی شامل یک واحد نانوایی و یک واحد صنفی دیگر به دلیل تعطیلی خودسرانه و تخلفات صنفی پلمب شدند. همچنین بازرسیهای ویژهای از قصابیهای شهر بهمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت گرفت.
وی گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد، با محوریت رعایت قوانین و مقررات صنفی و بهداشتی، اقدام به پلمب دو واحد صنفی متخلف کرد، این گشت با حضور «محمد هاشمی»، رئیس شعبه هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد و با همکاری بازرسان دامپزشکی و نمایندگان اتاق اصناف، باهدف ارتقای سطح نظارت و برخورد قاطع با متخلفان صورت پذیرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: در اولین اقدام، یک واحد صنفی در محله «درهگرم» خرمآباد به دلیل تعطیلی خودسرانه و عدم ارائه خدمات به شهروندان، مطابق با قوانین و مقررات صنفی، پلمب شد.
شاهی، گفت: این واحد صنفی پیشازاین نیز اخطارهای لازم را دریافت کرده بود؛ اما نسبت به رفع نواقص اقدام نکرده بود.
وی تصریح کرد: در ادامه این بازرسیها، یک واحد نانوایی نیز به دلیل رعایتنکردن ساعات کار تعیین شده و تعطیلی غیرموجه، مورد اعمال قانون قرار گرفت و پلمب شد. این اقدام در راستای اطمینان از تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی صورتگرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: علاوه بر این، تیم گشت مشترک، بازدید جامعی از تعدادی قصابی در سطح شهر خرمآباد به عمل آورد. در این بازدیدها، بر رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، نحوه نگهداری گوشت، شرایط عرضه و همچنین بهداشت فردی کارکنان تأکید شد.
شاهی، گفت: نتایج این بازرسیها بهمنظور اطمینان از سلامت و بهداشت عمومی جامعه، به واحدهای مربوطه ابلاغ و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که اینگونه بازرسیها و نظارتها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
