مهر و موم یک سالن آرایش زنانه متخلف در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی اظهار کرد: به دنبال تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز و با پیگیری اداره نظارت معاونت درمان، یک سالن آرایش زنانه مداخله‌گر در امر زیبایی و پزشکی مهر و موم شد.

وی افزود: با رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد،این فرد محکوم به پرداخت یکصد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و منع فعالیت در زمینه حرفه آرایشگری زنانه به مدت دو سال شد.

وی از شهروندان تقاضا کرد؛ از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی و زیبایی خوداری نمایند و در صورت مشاهده تخلفات، به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح نمایند.