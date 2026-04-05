اعلام زمان تشییع و تدفین شهدای کهگیلویه و بویراحمد در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دیماد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم تشییع و وداع با شهدای حمله جنایتکارانه دشمن به کوه سیاه دهدشت، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم شهیدپرور، فردا دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در میدان مرکزی شهر دهدشت برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از برگزاری این مراسم باشکوه، پیکر مطهر شهید کمال علیزاده در شهر سوق، شهید علی کیانی در پاتاوه، شهید مصطفی حبیبی در روستای اکبرآباد تنگ هیگون و شهید ابوالفضل پیمان در سرفاریاب تدفین شوند.

وی تصریح کرد: همچنین پیکر مطهر شهید سجاد امیری جهت تشییع و تدفین به شهر بروجن منتقل خواهد شد.

دیماد اضافه کرد: همچنین مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیدان حامد شفیع خواه، شهید مهرشاد باشیب و شهید موسی عسکری نیا یکشنبه 16 فروردین(امشب) از ساعت ۲۱ در شهر یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مراسم خاکسپاری شهدای والامقام شهر یاسوج در روز دوشنبه ۱۷فروردین ساعت ۱0 صبح در گلزار شهدای یاسوج برگزار می شود.