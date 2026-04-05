سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند مطلوب مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جو استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۲ هزار هکتار از اراضی زیر کشت غلات تحت عملیات سمپاشی قرار گرفتهاند.
وی افزود: با وجود بارندگیهای اخیر که شرایط رشد علفهای هرز را افزایش داده، این عملیات با جدیت در سطح استان دنبال شده و نتایج قابل قبولی به همراه داشته است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: از این میزان، ۷۷ هزار هکتار مربوط به مزارع گندم و ۱۵ هزار هکتار مربوط به مزارع جو است که با استفاده از انواع سموم مورد کنترل قرار گرفتهاند.
کریمی تصریح کرد: در اجرای این طرح، از سموم پهنبرگکش در ۳۳ هزار و ۸۰۰ هکتار، سموم باریکبرگکش در ۱۷ هزار و ۴۸۰ هکتار و سموم دو منظوره در ۴۰ هزار و ۷۰۰ هکتار استفاده شده است.
وی با اشاره به خسارت علفهای هرز گفت: این آفات میتوانند تا ۴۰ درصد به محصولات کشاورزی آسیب وارد کنند و با توجه به افزایش بارندگیها، شرایط برای گسترش آنها فراهم شده بود.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه از اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماریهای قارچی خبر داد و افزود: توصیههای فنی و سموم مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون موردی از بیماری زنگ زرد در مزارع استان گزارش نشده و پیشبینی میشود تا پایان فصل زراعی، سطح مبارزه با علفهای هرز به بیش از ۴۵۰ هزار هکتار برسد.
