به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی ظهر پنجشنبه با حضور در مرکز تحقیقات ماهیدشت، از مزارع تحقیقاتی گندم این مجموعه بازدید و روند ارزیابی ارقام مختلف گندم را بررسی کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت ۴۹ رقم متفاوت گندم که در شرایط مزرعهای تحت بررسی و آزمایش قرار دارند، مورد ارزیابی قرار گرفت و کارشناسان مرکز تحقیقات گزارشی از روند مطالعات و نتایج اولیه ارائه کردند.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی کشاورزی نقش مهمی در شناسایی و معرفی ارقام پربازده، مقاوم در برابر بیماریها و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه دارند.
وی افزود: استفاده از ارقام اصلاحشده میتواند به شکل مستقیم موجب افزایش عملکرد تولید در واحد سطح شده و زمینه رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان گندمکار را فراهم کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: توسعه کشت ارقام جدید و مقاوم، علاوه بر کاهش خسارتهای ناشی از آفات و بیماریها، هزینههای تولید را نیز کاهش میدهد و در نهایت سودآوری بیشتری برای فعالان بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت.
کریمی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخش پژوهش و مزارع کشاورزی تأکید کرد و گفت: انتقال سریع یافتههای تحقیقاتی به سطح مزارع و بهرهگیری عملی کشاورزان از نتایج تحقیقات، یکی از الزامات توسعه کشاورزی علمی و پایدار در استان است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین در حوزه کشاورزی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری و افزایش تولید محصولات استراتژیک بهویژه گندم داشته باشد.
نظر شما