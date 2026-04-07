ردیابی و پایش سن غلات در ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی گندم همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا هوشیار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های افزایش محصول گندم و رسیدن به خودکفایی مبارزه با سن غلات است، اظهار کرد: مبارزه با سن مادر در این استان از امروز آغاز شده است.

وی افزود: عملیات ردیابی و پایش سن غلات از ۲۷ اسفند در مزارع استان آغاز شده و از ۱۷ فروردین نیز مبارزه با سن مادر در شهرستان نهاوند در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شده و به صورت روزانه ادامه دارد.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه این عملیات با هدف کنترل سن مادر در مناطق مختلف استان در حال اجرا است، ادامه داد: عملیات ردیابی و پایش سن غلات در سطح ۴۳۰ هزار هکتار از مزارع گندم و ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع جو انجام می‌شود و کارشناسان استان از آغاز فصل ردیابی به صورت مستمر در مزارع حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروها در تعطیلات نوروز اظهار کرد: ۱۶ اکیپ کشیک در ۱۰ شهرستان استان در ایام نوروز وظیفه پایش مزارع را برعهده داشته‌اند و نخستین ریزش سن در تاریخ ۲۷ اسفند در شهرستان نهاوند ثبت شده و پس از آن شهرستان‌های ملایر، فامنین، اسدآباد و تویسرکان در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند.

هوشیار ادامه داد: همزمان با پایش سن گندم، عملیات پایش علف‌های هرز نیز انجام شده و تاکنون حدود چهار هزار هکتار از مزارع استان همدان درحال مبارزه با علف‌های هرز قرار گرفته است.

وی یاد آور شد: غلات جزو محصولات راهبردی در کشور است از همین رو مبارزه علیه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز این محصولات ضرورت است.