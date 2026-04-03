کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای مدیریت و کنترل علفهای هرز در مزارع غلات شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای فروردینماه امسال تاکنون عملیات سمپاشی علیه علفهای هرز پهنبرگ و باریکبرگ در سطح بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع این شهرستان انجام شده است.
وی افزود: مزارع گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم شهرستان در قالب این طرح تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گرفتهاند و این روند تا پاکسازی کامل مزارع از علفهای هرز ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص موجود بیان کرد: با وجود وضعیت جنگی اخیر و همزمانی با تعطیلات نوروز، کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان مراکز خدمات دهستانها بهصورت مداوم از مزارع بازدید کرده و ضمن تهیه گزارشهای میدانی، توصیههای فنی لازم را در اختیار کشاورزان قرار دادهاند.
کریمی همچنین گفت: کارشناسان حفظ نباتات اداره تولیدات گیاهی شهرستان نیز بهطور مستمر بر عملکرد کلینیکهای گیاهپزشکی و مراکز عرضه سموم کشاورزی نظارت دارند تا تأمین و توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان بهصورت صحیح و بهموقع انجام شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کارشناسان، بهرهبرداران را به همکاری در اجرای توصیههای فنی و رعایت اصول مصرف سموم دعوت کرد و افزود: استمرار این برنامهها نقش مهمی در افزایش عملکرد و کاهش خسارات در مزارع غلات شهرستان دارد.
