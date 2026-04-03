  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

مبارزه با علف‌های هرز در ۲۰ هزار هکتار از مزارع کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از مبارزه با علف‌های هرز در بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع غلات این شهرستان از ابتدای فروردین‌ماه خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت و کنترل علف‌های هرز در مزارع غلات شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه امسال تاکنون عملیات سم‌پاشی علیه علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک‌برگ در سطح بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: مزارع گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم شهرستان در قالب این طرح تحت پوشش عملیات سم‌پاشی قرار گرفته‌اند و این روند تا پاکسازی کامل مزارع از علف‌های هرز ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص موجود بیان کرد: با وجود وضعیت جنگی اخیر و هم‌زمانی با تعطیلات نوروز، کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان مراکز خدمات دهستان‌ها به‌صورت مداوم از مزارع بازدید کرده و ضمن تهیه گزارش‌های میدانی، توصیه‌های فنی لازم را در اختیار کشاورزان قرار داده‌اند.

کریمی همچنین گفت: کارشناسان حفظ نباتات اداره تولیدات گیاهی شهرستان نیز به‌طور مستمر بر عملکرد کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و مراکز عرضه سموم کشاورزی نظارت دارند تا تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به‌صورت صحیح و به‌موقع انجام شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارشناسان، بهره‌برداران را به همکاری در اجرای توصیه‌های فنی و رعایت اصول مصرف سموم دعوت کرد و افزود: استمرار این برنامه‌ها نقش مهمی در افزایش عملکرد و کاهش خسارات در مزارع غلات شهرستان دارد.

کد مطلب 6790644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها