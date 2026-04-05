به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جمع قضات تجدید نظر سمنان در دادگستری سمنان با تأکید بر ضرورت صدور بهموقع آرا تصریح کرد: صدور بههنگام آرای قضایی و جلوگیری از انباشت غیرموجه پروندههای آماده صدور رأی در روزهای پایانی ماهها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و رسیدگی به پروندههایی که به علت شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و برخی تعطیلات با تجدید اوقات مواجه شدهاند نیز بایستی در اولویت رسیدگی و تصمیمگیری قضایی باشد.
وی همچنین بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم تأکید کرد و گفت: برخی از مردم و حتی اصحاب پروندهها ممکن است از سواد حقوقی کافی برخوردار نباشند، از این رو پذیرش حضور آنان و شنیدن سخنانشان همچنان در دستور کار قضات استان قرار دارد و این امر به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، آثار و مزایای قابل توجهی در روند خدمترسانی قضایی خواهد داشت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در نظام قضایی اظهار کرد: الکترونیکی شدن پروندهها ضرورتی است که بیش از گذشته اهمیت آن اثبات شده و تحقق دادرسی تمام الکترونیک و رسیدگی الکترونیک به پروندههای قضایی در سال جاری به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار دارد و شعب تجدیدنظر نیز بایستی بر اجرای این موضوع در مراجع قضایی پاییندستی نظارت لازم داشته باشند.
اکبری درباره نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با مخلان امنیت عمومی نیز گفت: در پروندههایی که با مخلان امنیت و آرامش عمومی و برهمزنندگان امنیت داخلی مواجه هستیم، باید بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد شود.
وی در عین حال بر مدیریت هدفمند جمعیت کیفری استان تأکید کرد و افزود: استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس باید با رویکرد اصلاح مجرمان مورد توجه قرار گیرد تا در مواردی که ضرورت اصلاح فرد وجود دارد، از ظرفیتهای قانونی جایگزین حبس بهره گرفته شود.
رئیس کل دادگستری سمنان در پایان با اشاره به شاخص اتقان آرا گفت: همانگونه که در سال گذشته نرخ اقناع و درصد نقض آرای قضایی در استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بود، استمرار و ارتقای این شاخص در سال جاری نیز باید با تبیین معیارهای لازم برای شعب تحقیق و بدوی به عنوان یک ضرورت مورد توجه جدی قرار گیرد تا بیش از پیش شاهد تقویت کیفیت و استحکام آرای قضایی در تمامی مراجع باشیم.
