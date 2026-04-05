استاندار اصفهان به رهبر کاتولیک های جهان نامه نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به مناسبت عید پاک مسیحیان، خواستار اعلام همبستگی وی با مردم دین‌باور اصفهان و حمایت از مطالبه آنان در زمینه آنچه «بی‌عدالتی اعمال‌شده» نسبت به این خطه توصیف کرده، شد.

در این نامه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان آمده است که این استان کهن، واقع در مسیر جاده ابریشم، از دیرباز کانون همزیستی مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی ادیان توحیدی بوده است.

وی همچنین یادآور شده است که بیش از یک قرن پیش در منطقه «جلفای نو» اصفهان، محلی با نام «صفاخانه» برای تبادل نظر میان پیروان ادیان مختلف وجود داشته و این شهر در دوره صفوی میزبان کلیساهای تاریخی و جامعه‌ای پویا از مسیحیان و ارامنه بوده که در کنار مسلمانان تجربه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز را رقم زده‌اند؛ جایی که «صدای ناقوس کلیساها و طنین اذان مساجد در هم می‌آمیخت».

جمالی‌نژاد در ادامه تأکید کرده است که لطمه واردشدن به چنین استانی با پیشینه فرهنگی غنی و مردمی هنردوست و شریف، می‌تواند آسیب به روح هم‌افزایی و هماهنگی ادیان توحیدی تلقی شود؛ ارزش‌هایی که به گفته وی، پاپ فرانسیس نیز برای تقویت و ترویج آن‌ها تلاش می‌کند.

وی در بخش دیگری از نامه خود به حضورش در مراسم تشییع و خاکسپاری آوانس سیمونیان سیجری، شهروند ارمنی‌ـ‌مسیحی که در جریان حمله اخیر به یک مجموعه صنعتی جان باخته بود، اشاره کرده و این حضور را نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی در استان دانسته است.

استاندار اصفهان ضمن قدردانی از تلاش‌های پاپ فرانسیس در عرصه‌های انسان‌دوستانه، ابراز امیدواری کرده است که نقش وی در دفاع از کرامت انسانی در مقابل کسانی که در پرونده اپستین و همچنین نسل کشی مردم مظلوم غزه نقش داشته‌اند، در حافظه تاریخ ماندگار شود.