احسان علیخانی: هموطن سکوت نکن، سکوت یعنی پذیرش این جنایت جنگی!

به گزارش خبرنگار مهر، احسان علیخانی در متنی که در فضای مجازی منتشر کرده است به تهدیدات ترامپ درباره هدف قراردادن زیرساخت های ایران اشاره و از هموطنان درخواست کرد که نسبت به این جنایت ها سکوت نکنند.

وی در این یادداشت نوشت:

«جنایت جنگی در همه دنیا تعریف مشخص و پذیرفته‌شده‌ای دارد؛

محصول تجربه، تاریخ و دانش انسان خردمند در سراسر کره خاکی است.

همه ما آرزوها و اهداف بزرگی برای آینده ایران داریم. با از بین رفتن زیرساخت‌ها، نه‌تنها این اهداف فرسنگ‌ها از ما دور می‌شود، بلکه مایحتاج اولیه و ابتدایی زندگی به مهم‌ترین دغدغه تمام مردم تبدیل می‌شود.

ایران فقط ۹۰ میلیون جمعیت ندارد؛

۹۰ میلیون زندگی دارد، با هر قومیت، هر باور، هر سلیقه. اما الان، بالاتر از همه اختلاف‌ها، سیاست‌ها، سلیقه‌ها فقط یک چیز مهم است: جان مردم ایران و آینده ایران.

فراتر از اهداف سیاسی و نظامی،

از نوزاد تا پیرزنی، زیر آوار ماندند و جان دادند؛

مدرسه را با دانش‌آموز زدند،

بیمارستان را با مریض زدند.

از پل تا پالایشگاه،

از خانه‌های مردم تا محل کسبشان،

از دانشگاه تا هر مرکز علمی.

از مراکز تولید واکسن تا صنعت فولاد را زدند.

و حالا با افتخار می‌گویند:

ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم

و نیروگاه‌های برق ایران را از بین می‌بریم.

هموطن! هر کجای دنیا که هستی، در برابر این «فاجعه جنگی»

در این لحظه تاریخی، سکوت نکن.

حالا دیگر درد ما، بودن یا نبودن ایران است. این تهدید یعنی ترور و تباهی نسل فعلی و آینده ایران.

اگر ایران خط قرمز همه ماست،

هر جای دنیا که هستی، با هر امکانی،

بلند بگو، تلاش کن و محکوم کن.

حتی اگر فکر می‌کنی بی‌اثر است، باز هم سکوت نکن؛

سکوت یعنی پذیرش این جنایت جنگی

در حق ۹۰ میلیون ایرانی و ایران ما.»