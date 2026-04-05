به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بار دیگر دست دشمنان به خون هموطنان عزیز و شماری از همشهریان قمی آلوده شد و این بار یک منزل کاملاً مسکونی در شهر مقدس قم هدف حملات قرار گرفت.



وی گفت: در حال حاضر عملیات امداد و نجات در محل حادثه با حضور نیروهای تخصصی در حال انجام است و این روند تا پایان کامل جست‌وجو و اطمینان از وضعیت محل ادامه خواهد داشت.



فرماندار شهرستان قم افزود: پس از اتمام مرحله امداد و نجات، عملیات خاکبرداری و آواربرداری با دقت لازم آغاز می‌شود تا سایر اقدامات مورد نیاز نیز در سریع‌ترین زمان ممکن دنبال شود.



وی یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر امدادرسانی به‌موقع را ازدحام جمعیت در اطراف محل حادثه عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در چنین شرایطی برخی شهروندان بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل مراجعه می‌کنند که این موضوع هم از نظر ایمنی برای خود افراد مخاطره‌آمیز است و هم مسیر تردد خودروها و نیروهای امدادی و خدماتی را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.



بقایی تصریح کرد: برای چندمین بار از همشهریان عزیز درخواست می‌کنم در زمان بروز این‌گونه حوادث، به هیچ وجه به محل مراجعه نکنند، زیرا علاوه بر احتمال وجود خطرات خاص ایمنی، حضور غیرضروری در محل، سرعت عمل نیروهای امدادی را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.



وی گفت: انتظار می‌رود شهروندان با رعایت این موضوع و پرهیز از مراجعه به محدوده حادثه، به نیروهای امدادی و خدماتی کمک کنند تا مأموریت خود را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین مشکل به انجام برسانند.



فرماندار شهرستان قم در پایان تأکید کرد: در زمان وقوع چنین حوادثی، مردم از هرگونه مراجعه حضوری به محل، صرف‌نظر از هر انگیزه و دلیل، خودداری کنند تا مدیریت صحنه حادثه و امدادرسانی بدون اختلال انجام شود.