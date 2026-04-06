۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۴۵

دانشگاه شریف هدف حمله دشمن قرار گرفت

بر اثر حمله هوایی دشمن قسمتهایی از دانشگاه صنعتی شریف تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روزنامه شریف، ساعتی قبل (حوالی ساعت ۳ و ۵۲ دقیقه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵) یکی از نقاط جنوب دانشگاه صنعتی شریف مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

بر اثر این حمله پست گاز مجاور مسجد دانشگاه و ساختمان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف دچار تخریب گسترده شده و تمامی سامانه ها و سایتهای دانشگاه هم اکنون از دسترس خارج شده‌اند.

روزنامه شریف اعلام کرده که تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر شهید یا زخمی شدن فردی به روزنامه نرسیده است و تا این لحظه حادثه خسارت جانی نداشته است.

نیروهای امدادی آتش نشانی و اورژانس در حوالی محل انفجار مستقر و مشغول آوار برداری و باز کردن خیابان آزادی هستند.

از شروع جنگ تاکنون دانشگاه‌های مختلفی در سراسر کشور دچار آسیب شده اند. در روزهای اخیر دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی اصفهان، شهید عباسپور و دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله مستقیم قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام وزارت علوم تا دهم فروردین ماه ۱۵۴ نقطه علمی در ۲۱ دانشگاه موسسه و مرکز آموزش عالی زیر نظر این وزارت دچار خسارت و تخریب شده و در آخرین برآورد این خسارات به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      موشکهای قاره پیما باید پاسخ دشمنان در قلب نیویورک واشگتن و.... را بدهند.
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خدالعنتشون کنه ،خداحسابشون رو برسه وبه اهدافشون نرسند
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خدالعنتشون کنه ونابودشون کنه وبه اهدافشون نرسند اینا چه دشمنی دارند که دست بردار ایران نیستند
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت خدا بر صهیونیست‌ها که از نابود کردن و کشتن انسانها و انسانیت لذت می برند
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      توروخدا شماهم دانشگاه صهیونیست ها رو بزنید بزنید بزنید.بهشتی رو زد صنعتی رو زد.شماهم چندتا بزنید وبیشترم
    • حمید IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت به اون وطن فروشهایی که منفی میدن.خدا امریکا و اسراییل رو از نقشه روززگار محو کنه

