دانشگاه شریف هدف حمله دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روزنامه شریف، ساعتی قبل (حوالی ساعت ۳ و ۵۲ دقیقه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵) یکی از نقاط جنوب دانشگاه صنعتی شریف مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

بر اثر این حمله پست گاز مجاور مسجد دانشگاه و ساختمان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف دچار تخریب گسترده شده و تمامی سامانه ها و سایتهای دانشگاه هم اکنون از دسترس خارج شده‌اند.

روزنامه شریف اعلام کرده که تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر شهید یا زخمی شدن فردی به روزنامه نرسیده است و تا این لحظه حادثه خسارت جانی نداشته است.

نیروهای امدادی آتش نشانی و اورژانس در حوالی محل انفجار مستقر و مشغول آوار برداری و باز کردن خیابان آزادی هستند.

از شروع جنگ تاکنون دانشگاه‌های مختلفی در سراسر کشور دچار آسیب شده اند. در روزهای اخیر دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی اصفهان، شهید عباسپور و دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله مستقیم قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام وزارت علوم تا دهم فروردین ماه ۱۵۴ نقطه علمی در ۲۱ دانشگاه موسسه و مرکز آموزش عالی زیر نظر این وزارت دچار خسارت و تخریب شده و در آخرین برآورد این خسارات به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.