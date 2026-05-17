بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بخش های جنگ زده دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های آسیب دیده، بر تقویت همکاری و توسعه دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد.

صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، از ساختمان‌هایی که در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دچار خسارت شده‌اند، بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود و ارزیابی میدانی میزان آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های دانشگاهی و کمک برای تسریع روند بازسازی با تاکید به حفظ المان‌های مقاومت انجام شد.

مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه در حاشیه این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت حجم خسارات وارده به دانشگاه به بررسی چگونگی همکاری فی مابین دانشگاه صنعتی شریف با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در زمینه بازسازی این دانشگاه پرداخت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ضمن ارزیابی خسارات وارده ناشی از جنگ رمضان به دانشگاه صنعتی شریف به تشریح برنامه‌های مرمت و نوسازی بخش‌های آسیب دیده دانشگاه پرداخت.

در ادامه برنامه عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران طی سخنانی گفت: دیدن این حجم از خرابی و آوار در دانشگاه صنعتی شریف برای من جای تاسف دارد و جوانان کشورمان باید باور کنند که غرب با تمدن ما، شکوفایی علمی ما و با فلسفه علم ما مشکل دارد و داشتن فناوری هسته‌ای و ... بهانه‌ای بیش برای آمریکا نیست.

گلپایگانی در ادامه افزود: دشمن پیشرفت و تحول ما را نمی‌خواهد و حمله به ساحت مقدس علم و دانشگاه موضوع اصلی دشمنی‌اش با ما است.

وی افزود: آمریکا به دنبال این است که فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ما رو از بین ببرد و از همین رو است که به دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماد علم و فناوری کشور حمله کرده است.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خاص و ارزشمندی است و از این رو باید جنس خاصی از بازسازی هم برایش در نظر گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه گفت: لازم است برای شروع بازسازی در دانشگاه صنعتی شریف از یک شورای مشورتی متشکل از نخبگان کشور در تمام زمینه‌های معماری، هنری، مهندسی، موزه سازی و ... بهره برد.

در ادامه این جلسه محمد فخارزاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی سخنانی به برنامه‌های بازسازی و مرمت دانشگاه صنعتی شریف جهت بهره‌برداری از ظرفیت حمله ناجوانمردانه به این دانشگاه اشاره کرد و افزود: برای مستندسازی و زنده نگه داشتن خاطره تجاوز به ساحت علم و پژوهش برنامه‌های ویژه‌ای در نظر داریم.

فخارزاده به برخی از برنامه‌های فرهنگی دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف اشاره کرد و افزود: ایجاد موزه‌ای از بخش‌های آسیب دیده دانشگاه و امکان بازدید عمومی از برنامه‌ها و تصمیمات دانشگاه در جهت نگه داشت و زنده نگه داشتن حادثه و فضای تخریب شده در دانشگاه صنعتی شریف است.

در ادامه برنامه محمد وصال معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به هماهنگی خوب تمام واحدهای دانشگاه از اولین ساعات پس از حادثه گفت: برای به جریان انداختن روال عادی در کوتاه‌ترین زمان همه واحدها پای کار بودند.

وی افزود: در حال حاضر تمام سرورهای دانشگاه به وضعیت مطلوب بازگشته است و در حال ارائه فعالیت هستند.

معاون اداری و مالی دانشگاه افزود: برای اقدامات اولیه آوار برداری از تجربه و تخصص استادان دانشکده مهندسی عمران تحت عنوان ناظرین پروژه استفاده کرده‌ایم.

در ادامه این نشست مجید دهبیدی‌پور مشاور رئیس دانشگاه در امور نوآوری و فناوری به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه در دل منطقه طرشت اشاره کرد و گفت: اینجا شروع بسیاری از فعالیت‌های استارتاپی مهم کشور بوده است و خروجی‌های مهمی چون دیوار، کافه بازار، قبضی نو، ترب و تلوبیون و ... بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نه تنها دانشگاه صنعتی شریف سکوی مهاجرت نخبگان نیست بلکه از ابتدای تاسیس به عنوان کانون اثربخشی رفع مشکلات کشور بوده است.

وی افزود: با تدبیر رئیس دانشگاه خوشبختانه صندوق بازسازی و نوسازی شریف بعد از جنایت حمله به دانشگاه با هدف استفاده حداکثری از کمک فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های شریفی و خیرین راه‌اندازی شده و این صندوق بخشی از برنامه مرمت و نوسازی دانشگاه را به عهده گرفته است.