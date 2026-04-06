به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار داشت: خدمت به مردم توفیقی الهی و وظیفه‌ای انقلابی است که باید با اخلاص و تعهد پیگیری شود و سازمان غذا و دارو در مسیر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نظارت بر مواد غذایی همواره بر مدار ارزش‌های انقلاب حرکت خواهد کرد.

وی با تأکید بر اولویت‌های راهبردی سازمان غذا و دارو شامل تضمین دسترسی عادلانه به داروهای اساسی و کنترل قیمت‌ها و مبارزه با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: شاخص‌های امنیت دارویی کشور در شرایط کنونی مطلوب ارزیابی می‌شود و شبکه توزیع دارو با پوشش بیش از ۹۵ درصدی در سطح کشور پایداری خود را در تأمین نیازهای درمانی شهروندان حفظ کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم تقویت پیوند نهادهای حاکمیتی با ظرفیت‌های جهادی در عرصه سلامت تأکید کرد و گفت: استفاده از توان متخصصان داوطلب و گروه‌های مردمی الگویی کارآمد برای توسعه پوشش خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار است.

پیرصالحی افزود: ما بر حسب وظیفه خود در راستای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده های با کیفیت سلامت و دسترسی سهل به خدمات سلامت تمام توان خود را به کار خواهیم بست.