دنبال هویت بخشی به والیبال نشسته بودیم/ فقط قهرمانی می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، ، فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌ یابان به منظور آغاز به کار اردوی ملی والیبال نشسته در سال جدید، اقدام‌ به تشکیل دو تیم ملی «الف» و «ب» کرده است.

این در حالی است که پیش از این طرحی ارائه و اجرا شد که با تفکیک ملی پوشان والیبال نشسته به منظور تشکیل تیم های لس آنجلس و ناگویا همراه بود. این طرح که با انتقادات زیادی هم مواجه بود اما بیشتر از یک سال دوام نداشت.

این موضوعی است که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «طرحی که در والیبال نشسته به بن بست رسید/یک تیم برای لس آنجلس و ناگویا» به آن پرداخت.

جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌ یابان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کنار گذاشتن تیم هایی با عنوان لس آنجلس و ناگویا و فعالیت تیم های «الف» و «ب» توضیح داد.

وی گفت: از ابتدا هدف این بود که همزمان دو تیم آماده والیبال نشسته در سطح ملی داشته باشیم به خصوص که یک تیم ملی، پاسخگوی استعدادها نبود. در واقع به دنبال این بودیم که همواره یک تیم دوم داشته باشیم که تیم اول را همپوشانی کند و در عین حال، خودِ این تیم هم به قدری قابل باشد که بتوان روی آن حساب کرد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تاکید کرد: تشکیل تیم‌هایی با عنوان لس آنجلس و ناگویا صرفا با هدف هویت بخشی بود و اینکه مشخص باشد برای هر سطح رویدادی، چه نفراتی در اختیار داریم.

کوهپایه زاده در این رابطه ادامه داد: حالا تیم های «الف» و «ب» را شکل داده ایم و اردوی آنها را مجزا اما همزمان پیگیری می کنیم، وقتی برای رویدادی اعزام را در برنامه قرار می دهیم، سعی می کنیم بر حسب سطح مسابقات و تیم های شرکت کننده در آن، برگزیده ای از بازیکنان دو تیم را داشته باشیم.

وی گفت: تلاش داریم در بخش زنان هم مشابه این برنامه را اجرا کنیم، ایران در این بخش همیشه بعد از چین، دومین تیم مدعی آسیا به حساب می آید، باید در کنار تیم ملی زنان هم یک تیم دومی داشته باشیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌یابان در پاسخ به این پرسش که «برای رویدادهای پیش رو، اعزام کدام یک از تیم‌های والیبال نشسته در برنامه است؟»، گفت: در مسابقات قهرمانی جهان که رویدادی با اهمیت است و سهمیه پارالمپیک هم دارد، قطعا با تیم اصلی حاضر می شویم. برای اردو و دیدار تدارکاتی با روسیه که اواخر اردیبهشت انجام می شود و تورنمنت بوسنی که در خرداد است، ترکیبی از بازیکنان دو تیم را خواهیم داشت که فرصت برای محک خوردن شان ایجاد شود.

کوهپایه زاده در پایان تاکید کرد: هدف اصلی از هر اعزام والیبال نشسته، صرفا قهرمانی است. در مورد این رشته به عنوانی غیر از این اصلا فکر نمی کنیم، سازماندهی در والیبال نشسته بر این مبنا انجام می شود.